على مدار يومين.. بني سويف تستقبل 80 سائحًا لزيارة المعالم الأثرية والتراثية

استقبلت محافظة بني سويف يومي الجمعة والسبت 23 و24 أكتوبر الجاري فوجين سياحيين يضمان 80عضو من أعضاء نادي الرحاب بالتجمع ونادي الشمس بمصر الجديدة، (بواقع35 عضو من نادي الرحاب، و45من نادي الشمس)، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، وتنشيط السياحة الداخلية، تحت رعاية اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف.

تضمن البرنامج السياحي زيارة هرم ميدوم ودير الأنبا أنطونيوس، ثم تنظيم جولة نيلية، علاوة على تنظيم حفل للفنون الشعبية بنادي الإدارة المحلية، بما أتاح للزائرين التعرف على جانب من المقومات السياحية والثقافية التي تتميز بها المحافظة، فيما أقامت وحدة «أيادي مصر» بالمحافظة معرضًا للحرف اليدوية والتراثية بنادي الإدارة المحلية، تضمن عرض مجموعة من منتجات الحرفيين بالمحافظة، للتعريف بما تتميز به من أعمال ومنتجات تعكس الطابع التراثي المحلي.

رافق الفوجين خلال الزيارة كل من رانيا عزت مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، هبة وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات.