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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صحة بني سويف» تُنظم قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مؤسسة الشيمي وجمعية عيون الرحمة وتقدّم خدماتها لنحو 600 حالة بالفشن

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

نظّمت مديرية الصحة ببني سويف، بالتعاون مع مؤسسة الشيمي للتنمية وجمعية عيون الرحمة للتنمية، قافلة طبية مجانية بقرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وإشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، حيث قدمت القافلة خدمات الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان لنحو 600 حالة من أهالي القرية.

وجاءت القافلة بمشاركة المهندس أحمد عاطف الشيمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيمي للتنمية، والشيخ محمد فرج، رئيس مجلس إدارة جمعية عيون الرحمة للتنمية بقرية كفر درويش، ومصطفى محمود عبد الهادي، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومسؤول الملف الصحي، وأُقيمت بمقر الوحدة ال٨صحية بالقرية لتيسير حصول الأهالي على الخدمات الطبية.

وشملت القافلة عددًا من التخصصات الطبية، من بينها الأطفال، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والصدر، والرمد، والجلدية، والباطنة، والعظام، والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، مع تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان للمستفيدين.

كما تضمّنت القافلة خدمات الفحص باستخدام جهاز السونار، إلى جانب توفير جهازين لفحص العيون، لدعم الخدمات التشخيصية المقدمة للمواطنين والمساعدة في اكتشاف المشكلات الصحية وتحديد الاحتياجات العلاجية.

ويأتي تنظيم القافلة في إطار التعاون بين مديرية الصحة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لدعم المبادرات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية، خاصة بالقرى، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

بني سويف الفشن صحة بني سويف

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