محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 19 زيارة نفذتها إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة

تلقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة"التفتش المالي والإداري "بشأن جهود الإدارة في الفترة من 1إلى 15 أكتوبر الجاري،في مجال بحث الشكاوى الواردة لإدارات وأجهزة المحافظة والشكاوي والموضوعات التي تشارك في فحصها الإدارة،وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل بالجهات والمصالح التي تُشرف عليها المحافظة.

تضمن التقرير، الذي عرضه مدير الإدارة ناصر سيف،أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه 19 زيارة مُفاجئة، شملت 4 زيارات على الوحدات المحلية ومجالس القرى،و8 زيارات لمتابعة الوحدات الصحية والمستشفيات، و3 زيارات في قطاع الزراعة، و4 زيارات في قطاعات :التعليم، التضامن الاجتماعي،التموين والتجارة الداخلية، والشباب والرياضة" بواقع زيارة لكل قطاع"، فضلاً عن فحص ومشاركة في الفحص لعدد 63 شكوى "إدارية وعادية".

في المقابل وجه المحافظ مسؤولي الإدارة، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات الغياب،وتلافي أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.

