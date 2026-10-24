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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف: تحرير أكثر من 500 محضر مخالفات بالمخابز والأسواق خلال حملات رقابية

تموين بني سويف
تموين بني سويف

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف،تحت إشراف  المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.  

وأسفرت الحملات، التي تم توجيهها خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر الجاري ،عن تحرير 512 محضرًا، تضمنت  230 مخالفة للمخابز البلدية، و 116 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب  31 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، 6 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 35 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و45 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و49 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
 

تموين بني سويف بني سويف ببا

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