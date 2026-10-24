مديرية عمل بني سويف : منح المنشآت غير الملتزمة مهلة لتوفيق أوضاعها

واصلت مديرية العمل بمحافظة بني سويف، تحت إشراف محمود باسل، وكيل الوزارة، جهودها الرقابية والتوعوية لتكثيف التفتيش على المنشآت، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، وحماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد وزير العمل، واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف.

وفي هذا السياق نفذت مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية بالمديرية حملات ميدانية موسعة، شملت عددًا من المنشآت والأنشطة في نطاق مكاتب عمل بني سويف وشرق النيل والواسطى وببا والفشن، للتحقق من مدى الالتزام بأحكام قانون العمل والاشتراطات العمالية والقانونية، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأسفرت الحملات عن رصد عدد من الملاحظات والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع منح المنشآت غير الملتزمة المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومساندة أصحاب الأعمال في تصحيح أوضاع منشآتهم وفقًا للقانون.

كما نظمت المديرية ندوات توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية لمسؤولي السلامة والعاملين بالمنشآت الصناعية بمنطقة شرق النيل، بهدف نشر ثقافة الوقاية من المخاطر ورفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة داخل بيئة العمل، والتعريف بالإجراءات الواجب اتباعها عند نشوب الحرائق، والتأكيد على الالتزام بخطط الطوارئ واستمرار التدريب العملي لضمان سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من إصابات العمل، إلى جانب توضيح أهمية استخدام مهمات الوقاية الشخصية.

وحاضرت في الندوات الكيميائية نجاح محمد، ومنى عطية، وهبة أحمد، مفتشات السلامة والصحة المهنية بالمديرية، حيث تناولت الندوات سبل الوقاية من المخاطر المهنية والإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ، وأهمية الالتزام بتعليمات السلامة داخل المنشآت الصناعية.

وأكد وكيل الوزارة أن الحملات التفتيشية والندوات التوعوية تأتي ضمن خطة المديرية لتعزيز الالتزام بتشريعات العمل، وحماية حقوق العاملين، ونشر الوعي بالحقوق العمالية واشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع تقديم الدعم والإرشاد لأصحاب المنشآت خلال المهلة القانونية الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم.