قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: نجحنا على مدى الأعوام الـ 12 الماضية في بناء حجم أفضل من الأصول
مدبولي: إعلان البرنامج الاقتصادي الجديد بصورة نهائية بنهاية ديسمبر المقبل
منتدى مصر يفتتح جلسة بعنوان البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
محافظ الغربية يشارك 700 شاب وفتاة بماراثون على طريق طنطا – السنطة الجديد
منتدي مصر 2026.. وزير المالية: نتحرك بمرونة لدعم محدودي الدخل
مرتديًا تيشيرت منتخب مصر.. سفير كندا يتقدم ماراثون على كورنيش النيل بالمنيا
موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل الآن
وزير التخطيط: برنامج التحول الاقتصادي يستهدف نموًا بنسبة 6.8% بحلول 2030
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي رفض مصر القاطع التصديق على مذكرة التفاهم مع ليبيا
سقط من الدور الرابع.. ملابسات مصرع طالب إعدادية في الهرم
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار وانخفاض الحرارة ليلاً
خطيب المسجد النبوي يحذر من الفرقة والاختلاف ويدعو المسلمين للتعاون والتراحم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 39 طن مخلفات وإزالة مخالفات بناء وصيانة المرافق بالفشن جنوب بني سويف

حملات تموينية ببني سويف
حملات تموينية ببني سويف

تابع مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة الفشن، جهود الوحدات المحلية بقرى شنرا وأقفهص والفنت في قطاعات النظافة العامة وتحسين المرافق والخدمات، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات، ومتابعة انتظام العمل بالمنشآت الخدمية.

في قرية شنرا، تمت متابعة توزيع 600 أسطوانة بوتاجاز بالتنسيق مع مسؤول التموين بالقرية ومسؤول الرصد الميداني، فيما تم تحرير 4 محاضر بشأن مخالفات بيئية إلى جانب إصلاح وصيانة عطل مياه الشرب بالقرية، وإزالة أسباب العطل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب.

وفي قرية أقفهص، تمكنت الوحدة المحلية من فك أخشاب تعدٍ على الأراضي الزراعية قبل الشروع في أعمال السقف، في إطار التصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات ومنع استكمال الأعمال المخالفة. كما جرى التنسيق مع مكتب تموين القرية لتنفيذ حملة تموينية على المخابز بقرية نزلة البرقي، فضلًا عن إصلاح عطل بمياه الشرب بالقرية وعودة المياه إلى المواطنين، استجابةً لاحتياجات الأهالي.

وفي قرية الفنت، تواصلت الجهود الخدمية والتنفيذية، حيث جرى تجميع ورفع  16 طنًا من القمامة والمخلفات من القرية، ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا، إلى جانب رفع ٢٣ طنًا أخرى من المخلفات من المحطة الوسيطة.

وفي قطاع المرافق، نُفذت أعمال كسح جماعي بقرية الفنت استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن وجود كميات من المياه داخل المنازل مجهولة المصدر، والعمل على إزالة أسباب المشكلة. كما جرى تنفيذ أعمال صيانة لعدد من أعمدة الإنارة والكشافات بشارع مركز شباب الفنت، وتركيب لمبات بديلة للكشافات التالفة بوسط القرية، لتحسين مستوى الإضاءة العامة، في حين تمت إزالة بناء مخالف بقرية الفنت الغربية.

بني سويف الفشن اقفهص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

روان

روان العربي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة بطولة فينوس المفتوحة للإسكواش 2026

الاهلي

نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز يجتمعون في المؤتمر العربي الخامس للرياضة والقانون

الحسين عموتة

جلسة مرتقبة بين ياسين منصور وعبد الحفيظ وعموتة بعد تعثر الأهلي أمام القناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد