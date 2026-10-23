رفع 39 طن مخلفات وإزالة مخالفات بناء وصيانة المرافق بالفشن جنوب بني سويف

تابع مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة الفشن، جهود الوحدات المحلية بقرى شنرا وأقفهص والفنت في قطاعات النظافة العامة وتحسين المرافق والخدمات، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات، ومتابعة انتظام العمل بالمنشآت الخدمية.

في قرية شنرا، تمت متابعة توزيع 600 أسطوانة بوتاجاز بالتنسيق مع مسؤول التموين بالقرية ومسؤول الرصد الميداني، فيما تم تحرير 4 محاضر بشأن مخالفات بيئية إلى جانب إصلاح وصيانة عطل مياه الشرب بالقرية، وإزالة أسباب العطل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب.

وفي قرية أقفهص، تمكنت الوحدة المحلية من فك أخشاب تعدٍ على الأراضي الزراعية قبل الشروع في أعمال السقف، في إطار التصدي الفوري لمخالفات البناء والتعديات ومنع استكمال الأعمال المخالفة. كما جرى التنسيق مع مكتب تموين القرية لتنفيذ حملة تموينية على المخابز بقرية نزلة البرقي، فضلًا عن إصلاح عطل بمياه الشرب بالقرية وعودة المياه إلى المواطنين، استجابةً لاحتياجات الأهالي.

وفي قرية الفنت، تواصلت الجهود الخدمية والتنفيذية، حيث جرى تجميع ورفع 16 طنًا من القمامة والمخلفات من القرية، ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا، إلى جانب رفع ٢٣ طنًا أخرى من المخلفات من المحطة الوسيطة.

وفي قطاع المرافق، نُفذت أعمال كسح جماعي بقرية الفنت استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن وجود كميات من المياه داخل المنازل مجهولة المصدر، والعمل على إزالة أسباب المشكلة. كما جرى تنفيذ أعمال صيانة لعدد من أعمدة الإنارة والكشافات بشارع مركز شباب الفنت، وتركيب لمبات بديلة للكشافات التالفة بوسط القرية، لتحسين مستوى الإضاءة العامة، في حين تمت إزالة بناء مخالف بقرية الفنت الغربية.