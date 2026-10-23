تحرير 12 مخالفة تموينية بقري اهناسيا في بني سويف

تمكنت الوحدة المحلية بقرية ننا، بالتنسيق مع إدارة تموين إهناسيا بمحافظة بني سويف، من شن حملة تفتيشية على المخابز بقرى ننا وكفر أبو شهبة، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على المخابز البلدية ومتابعة الالتزام بالضوابط التموينية.

وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 12 محضرًا لعدد من المخالفات، تضمنت نقص أوزان الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم حمل شهادات صحية تثبت خلو العاملين من الأمراض.

وشارك في الحملة عبد الحي سيد، نائب رئيس المدينة، ومحمود يحيى، مدير إدارة تموين إهناسيا، وأحمد حمدي، رئيس قرية ننا، لمتابعة سير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المقررة.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التموينية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.