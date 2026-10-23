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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملة للتوعية بسرطان الثدي في بني سويف

صحة بني سويف
صحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية ببني سويف، فعاليات الحملة القومية للتوعية بأمراض الثدي، تزامنًا مع شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي، تحت شعار «اطمني على صحتك.. الكشف المبكر حياة أفضل».

وتُنفذ الحملة في إطار أنشطة إدارة المبادرات الصحية تحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى السيدات بالقرى المستهدفة وتشجيعهن على الكشف المبكر عن سرطان الثدي .

وتستهدف الحملة رفع الوعي الصحي لدى السيدات بأهمية الكشف المبكر والفحص الذاتي والدوري، وتشجيعهن على التوجه إلى عيادات صحة المرأة بالوحدات الصحية لإجراء الفحوصات اللازمة، بما يسهم في اكتشاف المرض مبكرًا وزيادة فرص الشفاء.

وتتضمن الحملة تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية وتقديم خدمات الفحص المجاني بقريه شريف باشا وعزبه الصعايده.

وتشمل الندوات تدريب السيدات على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي في المنزل، والتعريف بأبرز العلامات التي تستدعي استشارة الطبيب، ومنها ظهور كتلة بالثدي، أو حدوث تغيرات في شكل الجلد أو الحلمة، أو وجود إفرازات غير طبيعية.

وتأتي الحملة في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي الصحي بين السيدات بالقرى، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر والاهتمام بالصحة العامة.

بني سويف صحة بني سويف الهئية القبطية ببني سويف

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