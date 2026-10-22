صيدلة بني سويف توقع تبادلاً أكاديمياً وبحثياً مع جامعة باريس ساكلاي الفرنسية

تحت رعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، وفي خطوة تعكس حرص الجامعة على التوسع في مجالات البحث العلمي وتطوير تعليم طلاب الدراسات العليا، قام وفد كلية الصيدلة بجامعة بني سويف خلال شهر أكتوبر الجاري بزيارة رسمية إلى كلية الصيدلة بجامعة باريس ساكلاي (Université Paris-Saclay) الفرنسية؛ وذلك لتفعيل اتفاقية التعاون الدولي المشتركة بين الجانبين ضمن برنامج "إيراسموس +" (Erasmus+)، واستكمال المباحثات والتنسيقات المرتبطة بالبروتوكول وآليات التنفيذ المستقبلي.

جاء ذلك بإشراف الدكتور شهيرة فوزي المنشاوي، عميد الكلية، والدكتورة أميرة مراد أبو يوسف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق المشروع، ومتابعة مستمرة من قيادة الجامعة لتعزيز أواصر الشراكة الأكاديمية الدولية.

وأكد الدكتور طارق علي أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة وتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسيع نطاق المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي، ودعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين الجامعات المصرية والفرنسية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي ومخرجاته التنافسية.

وقال إن الاتفاقية الموقعة بين جامعة بني سويف وجامعة باريس ساكلاي في أكتوبر 2025 - التي تتضمن شراكة مع كلية الصيدلة جامعة القاهرة - تأتي استمراراً للتعاون المثمر والسمعة الطيبة والأداء الأكاديمي المتميز الذي حققه طلبة الماجستير الموفدون من الكلية إلى الجامعة الفرنسية على مدار أكثر من خمس سنوات سابقة.

وأوضح الدكتور طارق علي أن الزيارة تضمنت جولة ميدانية في المعامل البحثية المتطورة بفرنسا، وعقد لقاءات مثمرة مع عميد الكلية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتطوير المشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير البرامج الدراسية والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المباحثات شملت استكشاف آليات تفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب الأكاديمي والبحثي، ما يدعم توجهات التعليم العالي وتعزيز حضور جامعة بني سويف والمؤسسات الأكاديمية المصرية على الخريطة الدولية.

من جانبها، أعربت الدكتور شهيرة فوزي المنشاوي، عميد كلية الصيدلة، عن تقديرها البالغ لدعم إدارة الجامعة الكامل للخطوات التنفيذية للاتفاقية، مشيدةً بالجهود الحثيثة التي بذلتها الدكتور أميرة مراد أبويوسف، في متابعة وتنسيق جميع مراحل التعاون مع الجانب الفرنسي وصولاً لتفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية.