قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. الصحة تغلق 21 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بـ الإسكندرية
سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الخميس.. العملة الأمريكية عند 54.43 جنيه للبيع
سعر الدولار يقترب من 55 جنيها في البنوك اليوم الخميس
الدفاع البريطانية: أرسلنا أنظمة دفاع جوي وطائرات تزود بالوقود إلى السعودية
رئيس الوزراء السوداني: الخرطوم تعول كثيرا على الدور المصري في دعم البناء وإعادة الإعمار
4 أهداف محتملة.. واشنطن وتل أبيب تدرسان ضرب إيران
مصدر: تركيا تستضيف وزراء خارجية من دول إقليمية وأوروبية لمناقشة النزاعات في المنطقة
محمد فريد صالح: رقمنة الخدمات تسهم في تحسين تجربة المستثمر
سعر الذهب اليوم يفقد 35 جنيهًا محليًا.. اتجاه المعدن الأصفر على المدى القريب
تفوق على محمد هاني .. حكاية مودي شلاطة نجم القناة بعد تألقه أمام الأهلي
ظاهرة فريدة ينتظرها العالم كل سنة في أسوان .. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 22 دقيقة.. 7 آلاف سائح أجنبي شاهدوا الحدث
محمد فضل: الأهلي يحتاج مدربًا قويًا يُناسب طموحاته في حصد جميع البطولات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صيدلة بني سويف توقع تبادلاً أكاديمياً وبحثياً مع جامعة باريس ساكلاي الفرنسية

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تحت رعاية الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، وفي خطوة تعكس حرص الجامعة على التوسع في مجالات البحث العلمي وتطوير تعليم طلاب الدراسات العليا، قام وفد كلية الصيدلة بجامعة بني سويف خلال شهر أكتوبر الجاري بزيارة رسمية إلى كلية الصيدلة بجامعة باريس ساكلاي (Université Paris-Saclay) الفرنسية؛ وذلك لتفعيل اتفاقية التعاون الدولي المشتركة بين الجانبين ضمن برنامج "إيراسموس +" (Erasmus+)، واستكمال المباحثات والتنسيقات المرتبطة بالبروتوكول وآليات التنفيذ المستقبلي.

جاء ذلك بإشراف الدكتور شهيرة فوزي المنشاوي، عميد الكلية، والدكتورة أميرة مراد أبو يوسف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق المشروع، ومتابعة مستمرة من قيادة الجامعة لتعزيز أواصر الشراكة الأكاديمية الدولية.

وأكد الدكتور طارق علي أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة وتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوسيع نطاق المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي، ودعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين الجامعات المصرية والفرنسية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي ومخرجاته التنافسية.

وقال إن الاتفاقية الموقعة بين جامعة بني سويف وجامعة باريس ساكلاي في أكتوبر 2025 - التي تتضمن شراكة مع كلية الصيدلة جامعة القاهرة - تأتي استمراراً للتعاون المثمر والسمعة الطيبة والأداء الأكاديمي المتميز الذي حققه طلبة الماجستير الموفدون من الكلية إلى الجامعة الفرنسية على مدار أكثر من خمس سنوات سابقة.

وأوضح الدكتور طارق علي أن الزيارة تضمنت جولة ميدانية في المعامل البحثية المتطورة بفرنسا، وعقد لقاءات مثمرة مع عميد الكلية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتطوير المشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير البرامج الدراسية والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن المباحثات شملت استكشاف آليات تفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، والتدريب الأكاديمي والبحثي، ما يدعم توجهات التعليم العالي وتعزيز حضور جامعة بني سويف والمؤسسات الأكاديمية المصرية على الخريطة الدولية.

من جانبها، أعربت الدكتور شهيرة فوزي المنشاوي، عميد كلية الصيدلة، عن تقديرها البالغ لدعم إدارة الجامعة الكامل للخطوات التنفيذية للاتفاقية، مشيدةً بالجهود الحثيثة التي بذلتها الدكتور أميرة مراد أبويوسف، في متابعة وتنسيق جميع مراحل التعاون مع الجانب الفرنسي وصولاً لتفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية.

بني سويف جامعة بني سويف وفد بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

بنعافر عشان مانخسرش.. إعلامي يفتح النار على عموتة ولاعبي الأهلي: لا بتلعب ولا بتكسب

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

محمود ممدوح

محمود ممدوح ماكينة أهداف لا تتوقف.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة

مودي شلاطة

شلاطة: أحلم بتمثيل منتخب مصر.. واللعب للأهلي أو الزمالك أمنيتي

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

ترشيحاتنا

عبدالمقصود

توابع مباراة بترول أسيوط والزمالك| عبد المقصود الضحية الأبرز.. واعتذار عن المنشور المسيء

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية خلال جولة بـ شربين : تسريع وتيرة العمل في التصالح وتراخيص البناء.. و يؤكد: إنجاز ملفات المواطنين وتحقيق رضاهم والاستجابة لمطالبهم وشكواهم

حملات رقابية بالغربية

خلال احتفالات مولد السيد البدوي.. تموين الغربية يضبط مصنع حلوى أطفال غير مرخص و30 ألف استيكر لعلامات تجارية وهمية

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد