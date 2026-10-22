محافظ بني سويف يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من كوبري الميمون وصيانة كوبري قشيشة

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، يرافقه النائب بلال حبش، نائب المحافظ، مستجدات العمل بالمرحلة الثانية من مشروع كوبري الميمون على الطريق الزراعي بمركز الواسطى، وأعمال الصيانة ورفع الكفاءة بكوبري قُشيشة، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعين ومتابعة معدلات الإنجاز، في ضوء أهميتهما في تحسين الحركة المرورية والحد من التكدس على الطريق الزراعي.

واستمع المحافظ إلى شرح من مسؤولي التنفيذ بشأن المرحلة الثانية من مشروع كوبري الميمون، الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث بلغت نسبة التنفيذ 76%، ويتضمن المشروع إنشاء كوبري بطول نحو 860 مترًا وعرض 18 مترًا للاتجاهين، إلى جانب مدخل ومخرج بطول نحو 500 متر، وطريق خدمة سطحي موازٍ بطول نحو 900 متر، وقد تم الانتهاء من التنسيق مع المرافق والمرور وتنفيذ التحويلات المرورية، فضلًا عن أعمال الخوازيق والأساسات والأعمدة، فيما تتواصل أعمال الجزء العلوي، وتشمل حدادة البلاطات السفلية والويبات والكمرات وتجهيز الشدة المعدنية، مع توريد ركيزة من قطاع C2 وجارٍ تصنيع 6 ركائز أخرى.

وأعرب المحافظ عن تقديره للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على توجيهاته ومتابعته لمشروعات الطرق والكباري، كما وجه الشكر لهيئة الطرق والكباري وفرق العمل والشركات المنفذة، تقديرًا للتحسن الملحوظ في معدلات تنفيذ مشروعي كوبري الميمون وقُشيشة، مؤكدًا ثقته في مواصلة فريق العمل والشركات المنفذة بذل أقصى الجهود والبناء على ما تحقق من تقدم في معدلات الإنجاز، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعين ودخولهما الخدمة وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

كما تابع المحافظ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بكوبري قُشيشة على الطريق الزراعي في اتجاه بني سويف/القاهرة، واستمع إلى شرح بشأن الأعمال التي تم تنفيذها، والتي شملت كشط وإزالة طبقات الأسفلت وتقشير الغطاء الخرساني بالمناطق المتضررة للكشف عن حديد التسليح وتدعيمه، إلى جانب أخذ العينات وإجراء الاختبارات الخرسانية اللازمة لتقييم حالة البلاطة وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة.

رافق المحافظ خلال الجولة: النائب أحمد إبراهيم جنيدي، عضو مجلس النواب، وعبد الرحيم سليم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف بالهيئة العامة للطرق والكباري، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة الواسطى،وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمد عشري، مدير المشروع، وشيرين حسين، مسؤول المكتب الفني بالمحافظة، وأشرف مليجي،شريف ياسين، نائبا رئيس المركز، وعماد سنجر، رئيس قرية الميمون، إلى جانب مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري والجهات المعنية.