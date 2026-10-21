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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. «صحة بني سويف» تحذّر من التعامل مع 12 أكاديمية ومركزًا لتعليم التمريض «غير مرخصة»

صحة بني سويف
صحة بني سويف

حذّرت مديرية الصحة ببني سويف المواطنين والطلاب من الانسياق وراء إعلانات أكاديميات ومراكز تروج لأنشطة تعليمية في المجال الصحي دون الحصول على التراخيص اللازمة ، مؤكدة أن خريجيها لا يحصلون على ترخيص مزاولة مهنة التمريض ولا يُدرجون ضمن حركة تكليفات الوزارة وغير مصرح لهم بالعمل في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بصفة ممرضين أو ممرضات.
وحددت المديرية 12 أكاديمية ومركزاً غير مرخص، شملت أكاديمية المستقبل بأرض الحرية، وأكاديمية 6 أكتوبر بشارع البوسطة، وأكاديمية الأندلس بأبراج الأوقاف، وأكاديمية العلوم الحديثة بشارع عبد السلام عارف، وأكاديمية خطوة بشارع صلاح سالم، وأكاديمية الرفاق بأبراج الأوقاف، ومركز الأصدقاء المتحدون للاستشارات بشارع صلاح سالم، وأكاديمية طيبة بالمنطقة الصناعية بشرق النيل، وأكاديمية مصر للتدريب المتقدم «أركان» بشارع الكوبري الجديد بالواسطى، وأكاديمية زهور الحياة بموقف مغاغة بالفشن، وأكاديمية الفيروز بشارع السوق بالفشن، وأكاديمية الفيومي بالفشن.
‎وأوضحت المديرية أنها تنفذ حملات رقابية مستمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة المدرجة بقرار محافظة بني سويف رقم 378 لسنة 2024، وتعمل على غلق المنشآت المخالفة بالشمع الأحمر من قبل الوحدات المحلية، إلا أن بعضها يعاود فتح أبوابه بالمخالفة للقانون.

ودعت المواطنين إلى التأكد من اعتماد الجهات التعليمية قبل الالتحاق بها، والتواصل مع إدارة التدريب والمدارس أو إدارة خدمة المواطنين بالمديرية على رقم 01156706227 للاستفسار، مؤكدة أن الجهات المعتمدة تشمل المدارس الثانوية الفنية للتمريض في تزمنت وباروط وببا وسمسطا والفشن وناصر والواسطى، والمعهد الفني الصحي للتمريض، ومدرسة التمريض التابعة لهيئة التأمين الصحي، ومدرسة إهناسيا للتمريض بنات، إضافة إلى جهات خاصة معتمدة مثل المعهد التكنولوجي الفني للتمريض ومدرسة تمريض اللوتس ومدرسة تمريض أجياد، حيث يحصل خريجوها على ترخيص مزاولة المهنة ويحق لهم التكليف والتعيين في الوظائف الحكومية.
‎وأكدت المديرية أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من التراخيص والاعتماد قبل الالتحاق بأي جهة تعليمية، حفاظاً على حقوق المواطنين وضماناً لمشروعية المؤهلات والتصاريح اللازمة لمزاولة مهنة التمريض.

صحة بني سويف بني سويف الفشن

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