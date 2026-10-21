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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. مراجعة الموقف التنفيذي لطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار متابعة موقف ملفات التقنين ودفع معدلات الإنجاز واستكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة للطلبات المستوفاة

جاءذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، والعميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار مصطفى صادق مفوض الدولة، والأستاذ عمرو محمود مدير الأملاك، والأستاذة سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء المدن وممثلي المديريات والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مؤشرات الأداء والموقف النهائي لكل ملف على حدة، مع استعراض الملاحظات الفنية والقانونية المتعلقة بالملفات، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب على حدة، فضلًا عن متابعة موقف التعاقدات وما تم إنجازه في هذا الشأن.

فيماتتواصل أعمال اللجنة في البت في باقي الطلبات تباعًا، عقب استيفاء الخطوات والإجراءات والمعاينات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، بما يسهم في تسريع حسم الملفات المستوفاة ودعم جهود الدولة في تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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