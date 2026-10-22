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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. ضبط 3000 لتر خل مجهول المصدر ومصنع وهمي للتعبئة في حملة تموينية

تموين بني سويف
تموين بني سويف

شنت ادارة تموين ببا ببني سويف  بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكثفة على الأسواق والمطاحن والأنشطة التجارية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع مجهولة المصدر.

كما ​أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة، أبرزها مداهمة مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة خل الطعام، حيث تبين قيام صاحب النشاط بتضليل الأجهزة الرقابية من خلال تدوين بيانات وعنوان مخالف للحقيقة على العبوات، والهروب من الاشتراطات الصحية والبيئية.

كما ضبطت الحملة داخل المصنع كميات ضخمة شملت: ​3000 لتر خل سائل داخل تانك مجهول المصدر وبدون أي مستندات تفيد مصدرها أو صلاحيتها.و​2350 زجاجة خل تامة التعبئة مدون عليها عناوين مخالفة لمكان الضبط الحقيقي بمنطقة بياض العرب و​كميات كبيرة من الزجاجات الفارغة ورولات الطباعة المستخدمة في الغش التجاري.

​وتم التحفظ على كافة المضبوطات والكميات والأدوات المستخدمة في التعبئة، وتحرير المحضر اللازم، وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


​كما أسفرت الجهود الأخرى للحملة عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية متنوعة شملت (محلات بقالة، مطعم وجبات جاهزة، ومحل عطاره)، بالإضافة إلى تحرير محضرين آخرين لعدم حمل شهادات صحية تثبت خلو العاملين من الأمراض في مطعم مشويات ومحل بقالة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

بني سويف تموين ببا تموين بني سويف

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