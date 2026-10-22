محافظ بني سويف يتابع مستجدات العمل بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي

على هامش جولته بمركز ومدينة الواسطى اليوم، زار اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مقر إدارة المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، يرافقه السيد بلال حبش، نائب المحافظ، وبحضور أحمد دسوقي، مدير عام مكتب المحافظ، وأحمد سعد، مدير المنطقة الصناعية، وعلي يوسف، رئيس مركز ومدينة الواسطى، ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الأستاذ أحمد سلطان.

وخلال الزيارة، ناقش المحافظ مستجدات العمل بالمنطقة، وما تم تنفيذه من خطط وإجراءات سبق الاتفاق عليها، في ضوء الجهود المشتركة بين المحافظة وجمعية المستثمرين، والتي أسهمت في التعامل مع عدد من مطالب المستثمرين ومشكلاتهم، مع متابعة الخطوات الجاري تنفيذها لاستكمال الملفات المطروحة ودعم انتظام العمل والإنتاج بالمنطقة.