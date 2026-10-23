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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التحفظ على أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك وسحب عينات لتحليلها في بني سويف

صحة بني سويف
صحة بني سويف

نظمت مديرية الصحة ببني سويف حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة وقراها، من خلال إدارة الطب الوقائي وفريق مراقبة الأغذية وأسفرت عن ضبط 75 كجم من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 220 كجم  من المواد الغذائية و28 لترًا من المشروبات  التي ظهرت عليها علامات الفساد والتلف، إلى جانب التوصية بوقف نشاط عدد من المنشآت لعدم حصولها على التراخيص اللازمة وتحرير 118 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات د. هاني جميعة، وكيل الوزارة وتحت إشراف د. أمنية أحمد حسن، مدير الطب الوقائي بالمديرية، بمشاركة فريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية.

حيث قامت الحملات بالمرور على 214 منشأة غذائية بمختلف مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، للتحقق من استيفاء الاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي جرى رصدها.

وشملت نتائج الحملات إعدام 220 كجم و28 لترًا من المواد الغذائية المتنوعة، تضمنت منتجات اللحوم والدواجن والألبان وزيت الطعام والخل، بعد ظهور علامات التلف عليها وثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط 75 كجم من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أوصت الحملات بوقف نشاط بعض المنشآت الغذائية، بسبب عدم حصولها على التراخيص اللازمة ، فيما جرى تحرير 118 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، شملت عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم حمل العاملين شهادات صحية.

وفي إطار التحقق من سلامة المنتجات المتداولة بالأسواق، سحبت فرق التفتيش 26 عينة من المواد الغذائية، وأرسلتها إلى المعمل المشترك لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة

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