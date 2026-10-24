انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 30 لإزالة التعديات في بني سويف

انطلقت " اليوم" أولى حملات المرحلة الثالثة من الموجة 30 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، ضمن سلسلة الحملات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراض أملاك الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض الدولة ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار السكرتير العام الأستاذ كامل على غطاس، إلى تكليفات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، بمتابعة سير العمل في المرحلة الثالثة، والتي انطلقت اليوم السبت 24 أكتوبر وتستمر حتى 13 نوفمبر المُقبل، وذلك في ضوء الالتزام بالجدول الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية لتغطية كافة مراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أغسطس حتى 18 سبتمبر الماضيين، تلتها المرحلة الثانية التي جرى عقدها في الفترة من 26 سبتمبر حتى 16 أكتوبر الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة المقرر عقدها في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى منتصف نوفمبر المقبل.

