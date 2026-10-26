اعلنت اللجنة المشرفة على استقبال طلبات الترشح لانتخابات النادى المصري تقدم ستة مرشحين على كافة المناصب في اليوم السادس وقبل الأخير لفتح باب الترشح لإنتخابات النادي المصري.

6 مرشحين لكافة المناصب فى اليوم قبل الأخير

و ​شهد اليوم السادس وقبل الأخير من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري للدورة الانتخابية 2026- 2030 والمقرر إقامتها في الرابع من ديسمبر المقبل، تقدم ستة مرشحين على مختلف المناصب.

وجاءت الترشيحات لتشمل ​منصب رئيس مجلس الإدارة: تقدم الأستاذ كامل حسن أبو علي.



اما ​منصب نائب رئيس مجلس الإدارة: تقدم كل من الأستاذ الحسيني محمد إبراهيم أبو قمر، والأستاذ محمد عبد الفتاح توفيق.



وفى منصب ​ العضوية: تقدم كل من الأستاذ أحمد السيد متولي، والأستاذ ياسر يحيى علي حسن، والدكتور محمد موسى.