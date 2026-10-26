تعاون بين الأجهزة التنفيذية ومرور بورسعيد لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، العقيد سيد عمران، مدير إدارة مرور بورسعيد الجديد، في إطار متابعة منظومة العمل المروري بالمحافظة، والتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية تعزيز الانضباط المروري وتحقيق السيولة بالشوارع والميادين

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة مرور بورسعيد، بما يسهم في تحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والعمل على تيسير حركة السيارات والمواطنين، والحد من التكدسات المرورية، خاصة بالمناطق الحيوية والمحاور الرئيسية بالمحافظة

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل الميداني والتعامل الفوري مع المشكلات المرورية، بما يتواكب مع أعمال التطوير التي تشهدها بورسعيد، ويسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين بمختلف أحياء المحافظة