وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التصعيد الإقليمي ويدعمان ترشيح لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يوم ٢٦ أكتوبر، وذلك في إطار التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين للتنسيق بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

صرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال قد تناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط علي ضوء بوادر التصعيد العسكري الخطير، وأهمية بذل كافة الجهود لتلافيه والعمل على خفض التصعيد من خلال تغليب الحلول الدبلوماسية.

كما ناقش الوزيران الترشيح الإماراتي للسيدة لانا نسيبة لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالمرشحة الإماراتية لما تمتلكه من قدرات وخبرات متراكمة في العمل الدولي متعدد الأطراف، معرباً عن الاعتزاز بهذا الترشيح في ظل العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات، وباعتبار المرشحة الإماراتية أول سيدة عربية يتم ترشيحها لهذا المنصب الرفيع. وثمن الوزير عبد العاطي جدارتها وكفاءتها التي تؤهلها لتولي هذا المنصب الأممي الأسمى.