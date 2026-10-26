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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الخارجية السعودية تكشف عن أهداف زيارة وزير الدفاع بالمملكة لإيران

السعودية
السعودية
محمد على

قالت وزارة الخارجية السعودية إن زيارة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وممثلو دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى طهران تأتي لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية اليوم: الزيارة التي يقوم بها  وزير الدفاع وممثلو دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى طهران تأتي لخفض التصعيد بين أطراف الأزمة الحالية وتشجيع الحوار والحلول الدبلوماسية.

وأضافت الوزارة: المملكة تتطلع إلى تعاطي أطراف الأزمة بكل إيجابية وعملية مع نتائج هذه الزيارة ومع جهود قطر وباكستان المستمرة، بما يسهم في حل الأزمة عبر الحوار والدبلوماسية.

وتابعت: تشدّد المملكة على أهمية فتح قنوات التفاوض بما يمنع عودة التصعيد العسكري في المنطقة، وتمهيدًا للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة ويحقق الأمن والسلم بالمنطقة والعالم.

وقالت وزارة الخارجية: المملكة تجدّد التأكيد على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة واستقرارها والعمل مع كافة الدول لضمان تحقيق السلام بالمنطقة والعالم.

وزارة الخارجية السعودية زيارة وزير الدفاع التصعيد إيران

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