العاهل الأردني يستقبل رئيس الوزراء العراقي لبحث تعزيز التعاون الثنائي

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استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم "الاثنين" رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لدى وصوله إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يجري العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وصرح المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بأن الزيارة في هذا التوقيت تجسد رؤية مشتركة بين بغداد وعمان لتوسيع مساحة التشاور العربي والإقليمي الداعم للحلول التي تحفظ أمن المنطقة واستقرار شعوبها.