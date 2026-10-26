المستشار النمساوي: لسنا بمعزل عن التحولات الأمنية التي تشهدها أوروبا

أكد المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن بلاده ليست بمعزل عن التحولات الأمنية التي تشهدها أوروبا في ظل التطورات الجيوسياسية والمخاطر الهجينة المعاصرة، كالهجمات السيبرانية وتهديد البنية التحتية الحيوية.

وشدد شتوكر - في كلمته خلال الاحتفال باليوم الوطني في ساحة "هيلدن بلاتس" بالعاصمة فيينا، اليوم الإثنين- على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، مضيفا أن "النمسا المحايدة يجب أن تكون دائماً نمسا قادرة على الدفاع عن نفسها".

ولفت إلى أن الحياد العسكري لا يعني الاتكال على الآخرين لحماية البلاد أو التغاضي عن التحديات الأمنية الراهنة، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في تعزيز قدرات الجيش النمساوي وتطوير الاستعداد لإدارة الأزمات.