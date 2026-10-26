بوتين يهنئ لولا دي سيلفا بإعادة انتخابه رئيساً للبرازيل

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البرازيلي لولا دي سيلفا، بفوزه بولاية جديدة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة تهنئة لنظيره البرازيلي: «يا صديقي العزيز، تقبّل أحرّ تهاني بمناسبة إعادة انتخابك رئيساً للبرازيل».

وأشاد بوتين بدعم البرازيليين لنهج الرئيس البرازيلي الفائز بولاية جديدة لولا دي سيلفا، في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وحماية سيادة البلاد ومصالحها المشروعة على الساحة الدولية.

وبحسب المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، حصل لولا على 51.79% من الأصوات، مقابل 48.21% لمنافسه فلافيو بولسونارو.