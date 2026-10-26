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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارة أوكرانية على روسيا تخلف قتـ.يلين و17 جريحا

حرب مستمرة بين أوكرانيا وروسيا
حرب مستمرة بين أوكرانيا وروسيا
محمد على

لقي شخصان مصرعهما فيما أصيب 17 بجروح جراء هجوم أوكراني بمسيرات على مدينة فورونيج على مسافة 500 كلم جنوب موسكو، وفق ما أعلن الحاكم المحلي ألكسندر جوسيف الاثنين.

وقال جوسيف في بيان على تليجرام: "إثر هجوم إرهابي في فورونيج، قتل شخصان... وأصيب 17 بجروح" مشيرا إلى إسقاط "أكثر من سبعين مسيّرة" فوق المدينة ليل الأحد وصباح الاثنين.
 

وأوضح جوسيف، أن معظم الجرحى من ركاب قطار تضرر عند سقوط حطام مسيرات عليه.

وقال إن الهجوم تسبب باندلاع حرائق "في عدد من الشركات الصناعية (بدون أضرار تذكر) ومركز أعمال في محيط وسط المدينة ومبنى سكني".

وعلى الاثر، قررت عدة كليات تابعة لجامعة فورونيج الرسمية الانتقال بصورة مؤقتة إلى التعليم عن بعد، وفق ما نقلت وكالة تاس الرسمية عن متحدثة باسم الجامعة.

ويأتي الهجوم قبل انعقاد اجتماع بين ممثلي كييف وموسكو في نوفمبر بوساطة أمريكية من أجل إحياء مفاوضات السلام المتوقفة منذ بداية السنة، سعيا لوقف الحرب المستمرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وسبق أن عُقِدَت مفاوضات مباشرة بين الروس والأوكرانيين عام 2025، لكنها لم تُفضِ إلى أي حلّ للنزاع، إذ تمسّك الطرفان بشروطهما.
 

هجوم أوكراني جنوب موسكو إسقاط سبعين مسيّرة فوق المدينة

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