تعديلات مرتقبة لقوانين البيئة والعقارات والأحوال الشخصية ومضاعفة باقة الإنترنت.. تفاصيل

لم تعد القيمة الحقيقية للمنتديات الحوارية تقاس بحجم المناقشات والتوصيات التي تخرج بها، بل بقدرتها على التحول إلى قرارات وتشريعات وخدمات ملموسة يشعر المواطن بتأثيرها في حياته اليومية.

وتتجه الأنظار إلى مخرجات منتدى مصر 2026، في ظل تحركات برلمانية تستهدف ترتيب أولويات الملفات المطروحة، ومتابعة تنفيذ الحكومة لتعهداتها، وفتح الباب أمام تعديلات تشريعية في عدد من القضايا التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، بداية من قوانين البيئة وتنظيم السوق العقارية والتصالح في مخالفات البناء، وصولًا إلى قانون الأحوال الشخصية، وفي الوقت نفسه، تبرز توصية مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه باعتبارها أحد الملفات التي تتطلب متابعة لا تقتصر على زيادة حجم البيانات، وإنما تمتد إلى جودة الخدمة وسرعتها واستقرارها.

تحركات برلمانية لتحويل مخرجات المنتدى إلى قرارات



أكد النائب أحمد الحمصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 تتمثل في الأفكار والقضايا التي طُرحت خلال جلساته، مشددًا على ضرورة تحويل هذه المخرجات إلى خطط تنفيذية يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع.

وأوضح الحمصي، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلسي النواب والشيوخ سيعمل كل منهما وفقًا لاختصاصاته الدستورية، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ سيبدأ دراسة الموضوعات التي ناقشها المنتدى وترتيب أولوياتها، تمهيدًا للخروج بتوصيات تُعرض على مجلس النواب، الذي يضطلع بدوره التشريعي والرقابي ومتابعة أداء الحكومة في إطار اختصاصاته.

وأعرب عن تقديره لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى انعقاد المنتدى، معتبرًا أن ذلك يعكس الاهتمام بمناقشة القضايا التي تشغل المواطنين والاستماع إلى التحديات التي تواجه المجتمع.

وأضاف أن المناقشات المقبلة داخل مجلسي النواب والشيوخ ستشمل حوارات مع الوزراء بشأن الخطط والإجراءات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المواطنين ينتظرون نتائج ملموسة على المدى القصير، وليس مجرد توصيات تحتاج إلى فترات طويلة حتى تظهر آثارها.

تعديلات مرتقبة على قوانين البيئة والعقارات والتصالح



كشف الحمصي عن عدد من الملفات التشريعية التي طُرحت ضمن توصيات المنتدى، من بينها التعديلات المطلوبة على قانون البيئة، وقانون تنظيم السوق العقارية، وقانون التصالح في مخالفات البناء.

وتأتي هذه الملفات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية والعمرانية، ومعالجة المشكلات الإجرائية التي تواجه المواطنين، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في التعاملات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يمثل أحد أبرز الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، موضحًا أن الحكومة أرسلت مشروع قانونها إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول، كما سبق تقديم اقتراح برغبة بشأن الملف إلى مجلس الشيوخ.

وأكد أن مناقشة هذه القضايا تتيح فرصة للانتقال من طرح المشكلات إلى وضع حلول عملية، مع ضرورة متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة والوقوف على العقبات التي قد تعطل التنفيذ.

الضغوط الاقتصادية تفرض أولوية النتائج السريعة



وفيما يتعلق بالظروف الاقتصادية، أوضح الحمصي أن الضغوط الحالية لا تقتصر على مصر، بل تمتد إلى دول المنطقة وأوروبا، في ظل التقلبات المرتبطة بأسعار الدولار والنفط واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن هذه التطورات تفرض تحديات على الاقتصادات المختلفة، وهو ما يجعل متابعة السياسات الحكومية وقياس أثرها على المواطنين من الملفات المهمة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن نجاح مخرجات المنتدى يرتبط بوجود آليات واضحة للمتابعة، وتحديد الأولويات وفقًا لاحتياجات المواطنين، والتعامل مع المشكلات التي تظهر أثناء التنفيذ، بما يضمن ألا تظل التوصيات حبيسة المناقشات.

مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجابايت



وفي ملف الخدمات الرقمية، حظيت توصية زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه باهتمام خاص، في ظل اعتماد الطلاب والأسر على الإنترنت في التعليم والمذاكرة والخدمات الإلكترونية والمعاملات البنكية.

وأكد الحمصي أهمية هذه التوصية، مشيرًا إلى أن البرلمان سيتابع إجراءات تنفيذها، إلى جانب مراقبة جودة الخدمة وكفاءتها ومدى استفادة المواطنين من التطوير المعلن.

وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن بدء تنفيذ التوصية، مؤكدًا أهمية التعاون بين البرلمان والجهات الحكومية المعنية لمعالجة أي مشكلات قد تظهر خلال التطبيق.

وتتمثل أهمية هذه الخطوة في زيادة حجم البيانات المتاحة للمستخدمين دون زيادة سعر الباقة الأساسية، بما قد يساعد الأسر التي تنفد سعاتها قبل نهاية الشهر على تقليل حاجتها إلى شراء سعات إضافية.

زيادة السعة لا تعني زيادة السرعة



من جانبه، أكد المهندس عصام البرعي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه تمثل خطوة مهمة لتحسين القيمة التي يحصل عليها المستخدم، خاصة الأسر ذات الاستهلاك البسيط والمتوسط.

وقال البرعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن زيادة سعة الباقة يمكن أن تساعد الأسر التي تنفد بياناتها قبل نهاية الشهر على تقليل شراء السعات الإضافية، وهو ما يخفف الأعباء المالية عنها، لا سيما الأسر التي لا تستطيع الاشتراك في باقات أكبر.

وشدد على ضرورة التمييز بين سعة الباقة وسرعة الاتصال وجودة الخدمة، موضحًا أن زيادة السعة من 50 إلى 100 جيجابايت تعني مضاعفة حجم البيانات المتاحة للاستخدام، لكنها لا تعني بالضرورة ارتفاع سرعة الإنترنت أو اختفاء مشكلات التقطيع.

وأضاف أن معالجة بطء الإنترنت وعدم استقرار الاتصال تتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية للشبكات، وتحسين جودة الخطوط الأرضية والتغطية، بما يضمن توفير خدمة أكثر استقرارًا في مختلف المناطق.

جودة الخدمة واستقرار الاتصال أمام اختبار التنفيذ



وتبرز تصريحات خبير تكنولوجيا المعلومات جانبًا مهمًا في تقييم توصية مضاعفة الباقة، إذ إن زيادة حجم البيانات تمثل جانبًا واحدًا من تجربة المستخدم، بينما تظل سرعة الاتصال واستقراره عنصرين أساسيين في تحديد جودة الخدمة.

فقد يستفيد المستخدم من مضاعفة السعة المتاحة، لكنه قد يستمر في مواجهة بطء الاتصال أو انقطاعه إذا لم يصاحب ذلك تطوير للبنية التحتية وتحسين أداء الشبكات.

ومن هنا، فإن المتابعة البرلمانية للتوصية لا تقتصر على التأكد من تطبيق زيادة السعة بالسعر المعلن، بل تمتد إلى تقييم جودة الخدمة الفعلية ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، خاصة الطلاب والأسر التي تعتمد على الإنترنت في أنشطتها اليومية.