قال الكرملين الروسي أن اتفاق وقف إطلاق النار ببلدة أوليشكي الأوكرانية قد يشكل سابقة لاتفاقات مماثلة في أماكن أخرى.

وتأمل موسكو أن تلتزم أوكرانيا بترتيبات وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في منطقة أليوشكي بمقاطعة خيرسون.

واعتبر الكرملين أن وقف إطلاق النار في أليوشكي يمكن أن يشكل نموذجاً لاتفاقيات مماثلة في مناطق أخرى على طول خط المواجهة.

ذكر الكرملين أن محادثات السلام بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا لن توقف العمليات العسكرية .

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا تعرقل إجلاء السكان من بلدة "أوليشكي" وتمنع وصول الغذاء والدواء.

وحول صربيا، قال الكرملين، أنه تأمل روسيا أن تحافظ القيادة الصربية الجديدة على علاقات بناءة مع موسكو، وتُقدّر مساهمة ألكسندر فوتشيتش في تعزيز العلاقات الثنائية.

رياضيًا، عبر الكرملين عن ترحبيه باختيار موسكو لاستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال عام 2030.