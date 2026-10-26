وزير الخارجية الأردني يتلقى اتصالات من نظرائه في مصر ودول عربية وأجنبية

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اتصالات هاتفية من عدد من وزراء خارجية الدول العربية والأجنبية، أعربوا خلالها عن إدانتهم الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود بمحافظة، وتضامن بلدانهم مع الأردن وتقديم التعازي لأسر الضحايا.

وشملت الاتصالات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

كما تلقى الصفدي اتصالات من نظرائه في العراق والبحرين والكويت وسوريا واليمن، إلى جانب عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية والآسيوية وكندا.

وأكد وزراء الخارجية خلال الاتصالات إدانتهم للهجوم الإرهابي، وتضامن بلدانهم مع الأردن في مواجهة الإرهاب والتطرف، معربين عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الأردني وأسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.