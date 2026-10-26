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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لتيسير الدخول.. السعودية تطلق خدمة "أبشر سفر للزوار" للقادمين عبر المنافذ البرية

الداخلية السعودية
الداخلية السعودية
أ ش أ

أطلقت وزارة الداخلية السعودية اليوم خدمة "أبشر سفر للزوار"، للقادمين عبر منافذ المملكة البرية كافة، من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والزوّار، إلكترونيًا من خلال تطبيق “أبشر”.

جاء إطلاق الخدمة بالشراكة مع وزارتي الخارجية والسياحة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة التأمين، والمديرية العامة للجوازات، والأمن العام.

وتتيح الخدمة التي ستدخل حيّز الإلزام - بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) - بعد 6 شهور من تاريخ الإطلاق للزوّار، تسهيل إجراءات دخول المسافر والمركبات آليًا من خلال إنهاء إجراءات السفر واستكمال المتطلبات رقميًا قبل الوصول إلى المنفذ، بما في ذلك تسجيل بيانات المسافر والمركبة، وإتمام عملية تأمين المركبة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بإمكان الزوار الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى "أبشر سفر للزوار" في التطبيق قبل الرحلة، واختيار الجنسية وإدخال رقم الجوال ونوع الوثيقة، وتحديد المنفذ والتاريخ المتوقع للسفر، ثم استكمال بيانات المسافر والمركبة والتأمين.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الداخلية في تعزيز جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة لزوار المملكة، وتحسين تجربتهم وتسهيل إجراءات قدومهم عبر المنافذ البرية.

وزارة الداخلية السعودية الذكاء الاصطناعي منافذ المملكة البرية

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