عايز مشاهدات.. القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى بالقاهرة لنشره مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامه بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامه بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





