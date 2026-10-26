أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5391 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6290 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7189 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50320 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 26 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 55.90 جنيه

سعر الشراء: 55.76 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 62.63 جنيه

سعر الشراء: 62.46 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 74.76 جنيه

سعر الشراء 56 .74 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.89 جنيه

سعر الشراء: 14.86 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 15.22 جنيه

سعر الشراء: 15.18 جنيه.

وكشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، مشيرًا إلى استمرار التقلبات الجوية على عدد من المناطق، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، وتصل إلى حد السيول في بعض المناطق، بالتزامن مع تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة على الطرق خلال ساعات الصباح الباكر.

انخفاض درجات الحرارة اليوم

وأوضح القياتي في تصريحات لصباح الخير يا مصر أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب البلاد، مع أجواء تميل للبرودة إلى الباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، ما يستدعي متابعة التحديثات الجوية، خاصة في المناطق المتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية أو نشاطًا للرياح.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الاثنين

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد وخليجي السويس والعقبة ومدن القناة، مع احتمالية زيادة شدتها على بعض المناطق.

وقد تصل الأمطار إلى حد السيول في مناطق من وسط سيناء، وحلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم والقصير، إلى جانب مناطق من جنوب الصحراء الشرقية، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى، بينما قد تكون متوسطة أحيانًا على السلوم ومطروح.

تحذير من الشبورة المائية على الطرق

ومن المتوقع تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت الهيئة قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات، مع استخدام الإضاءة المناسبة عند انخفاض مستوى الرؤية.

نشاط الرياح واحتمالات إثارة الرمال والأتربة

وتشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة السواحل الشمالية الغربية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من السلوم ومطروح.

كما قد يصاحب السحب الرعدية نشاط قوي للرياح الهابطة، مع احتمالية حدوث البرق في بعض المناطق، وهو ما يستدعي الحذر وتجنب الوقوف بالقرب من الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء التقلبات الجوية.