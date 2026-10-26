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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسوأ خطوط المترو عالميا.. قذارة في لندن وبؤر إجرامية في نيويورك وزحام خانق بطوكيو

أحد خطوط
أحد خطوط
خاطر عبادة

قد يكون مترو الأنفاق وسيلة سريعة للتنقل عبر المدن، لكنها ليست جميعها تعمل بسلاسة، فبين تأخيرات هائلة وعربات متسخة، تتزايد شكاوى الركاب حول العالم.

ونشر تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قائمة أسوأ خطوط المترو حول العالم، التي تفتقر إلى الجودة وانعدام الراحة، وكانت المفاجأة أن كبرى خطوط العالم وأعرقها تتواجد في تلك القائمة، وهي كما يلي:

لندن: الشمالي والمركزي الأسوأ

يستخدم أكثر من 4 ملايين مسافر يومياً مترو لندن، لكن الخطين الشمالي والمركزي يتصدران قائمة الشكاوى في الشبكة، وفق بيانات حرية المعلومات التي جمعتها مجلة تايم أوت.

وسجل الخطان أكثر من نصف إجمالي الشكاوى المتعلقة بسوء حالة العربات بين 2023 و2026، بواقع 307 شكاوى للشمالي و251 للمركزي.

وتدعم شهادات الركاب على منصة ريديت هذه الأرقام، حيث كتب أحدهم عن مقاعد الخط الشمالي: "العربة الأمامية فيها مشاهد مرعبة"، بينما قال آخر: "هو الأسوأ الذي رأيته، التقطت صورة لأري زوجتي مدى سوئه".

بودابست: الأسوأ في أوروبا سابقاً

وصُنف مترو بودابست سابقاً كأسوأ مترو في أوروبا بحسب "مؤشر المترو" الذي أصدره موقع Bounce في 2024، والذي اعتمد على تقييمات جوجل للمحطات وعدد الركاب ونسبة التفاعلات مع الأخبار عن الشبكة.

ويضم المترو 48 محطة عبر 4 خطوط تخدم 382 مليون راكب سنوياً، وحقق متوسط تقييم 4.05 من 5، لكن 75% من التفاعلات مع المقالات عنه كانت سلبية.

نيويورك: كابوس الجريمة والزحام

وفي نيويورك، حذرت دراسة لمركز Vital City نقلتها بلومبرغ من أن أعلى معدلات الجرائم العنيفة تتركز في محطات الخطوط 4 و5 و6 على جادة ليكسينجتون.

وقال أحد الركاب اليوميين: "الخط 6 كابوس مطلق في ساعة الذروة، الازدحام جنوني، أحاول شق طريقي إلى العربة ثم يتم دفعي للخارج وأنتظر 10 دقائق لتمر قطارات مكتظة وأنا أقف كأحمق متعب".

طوكيو: مكدس كالسردين

وفي طوكيو، وصف سياح المترو بأنه "مكدس كالسردين" خلال الذروة، وقال أحدهم: "جربت ساعة الذروة حوالي 7 صباحاً لست محطات فقط، كان الناس متلاصقين لدرجة أنك لن تتحرك حتى لو كبح القطار بقوة، وأصدقائي الذين يعيشون في طوكيو قالوا إنها حياتهم اليومية"، مشيراً إلى أن خط JR Chuo الذي يخدم الضواحي أكثر ازدحاماً حتى خارج الذروة.

باريس: الخط 13 سيئ السمعة

وفي باريس، يعتبر الخط 13 الأسوأ سمعة، ووصفه الركاب لموقع Paris Secret بأنه "مكتظ عن آخره" وبطيء مقارنة بغيره، حتى أن إغلاقه الجزئي في الصيف وُصف بأنه "سيكون جحيماً حقيقياً"، بينما اشتكى الباريسيون مؤخراً من الخط 8 أيضاً واصفين إياه بالطويل والبطيء وغير الموثوق.

ساو باولو: أعطال متكررة

وفي البرازيل، افتتح مترو ساو باولو في 1974، لكن الخط 3 الأحمر بين Palmeiras-Barra Funda وCorinthians-Itaquera سجل أسوأ أداء، وفق مسح لـ TV Globo نقله موقع São Paulo Secreto، حيث شهد 28 عطلاً ميكانيكياً في النصف الأول من 2026، يليه الخط 7 الياقوتي بـ21 عطلاً ثم الخط 8 الماسي بـ20، رغم تحسنه مقارنة بـ41 عطلاً في نفس الفترة من العام الماضي.

مترو لندن أسوأ خطوط المترو في العالم مترو نيويورك طوكيو

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