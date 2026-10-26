حملة مكبرة لرفع التعديات والاشغالات بشوارع العجوزة والمهندسين

نفذ حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، حملة مكبرة بعدد من شوارع العجوزة والمهندسين، لرفع التعديات والاشغالات واعادة الانضباط المروري في الشوارع، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ.

وجاءت الحملة بقيادة واشراف دكتور محمود فؤاد رئيس حى العجوزة، وتحت غطاء أمني مكثف بقيادة اللواء محمد توفيق مدير إدارة شرطة المرافق بالجيزة

وبمشاركة ضباط المرافق وهم المقدم عمر علاء

والمقدم محمود العجيزى

والمقدم أحمد نعمان

والضابط إسلام الهادي، وبمرافقة الإدارات المعنية بالحي.

وأسفرت الحملة عن رفع التعديات والإشغالات

وغلق مقاهى غير مرخصة وتحرير محاضر بيئية ومحاضر إشغالات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع إيداع المضبوطات بمخزن الحي.