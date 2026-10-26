حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشارع الجامعة في حي جنوب الجيزة

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بشارع الجامعة حي جنوب الجيزة بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، حيث وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بشارع الجامعة بتكثيف حملات النظافة والغسيل والكنس الالي والحدائق.

وأكد وليد كشيك نائب رئيس الهيئة، بأن الحملة أسفرت عن رفع كفاءة النظافة وأعمال الغسيل والكنس الالي والحدائق يأتي ذلك في ضوء تحسين الرؤية البصرية والجمالية بنطاق احياء الجيزة.

وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بشأن تحسين جودة النظافة بنطاق أحياء الجيزة.