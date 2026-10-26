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صراع بين الأهلي والزمالك على كأس العالم للأندية.. سيناريوهات التأهل وحسابات التصنيف
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الإشراف العام
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تحقيقات وملفات

صراع بين الأهلي والزمالك على كأس العالم للأندية.. سيناريوهات التأهل وحسابات التصنيف

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
حسن العمدة

تتواصل الحسابات الخاصة بالتأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، في ظل المنافسة المنتظرة بين أندية القارة الإفريقية على حجز مقاعدها في البطولة العالمية، التي تعتمد على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا أو الاستفادة من التصنيف القاري وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكان بيراميدز قد ضمن التأهل بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا 2025، فيما حجز ماميلودي صنداونز مقعده عقب الفوز بلقب نسخة 2026، لتبقى المنافسة مفتوحة على المقاعد المتبقية خلال النسختين المقبلتين من البطولة القارية.

وتضم النسخة المستهدفة من كأس العالم للأندية 32 فريقًا، من بينها أربعة أندية إفريقية، على أن تتحدد هوية ممثلي القارة وفقًا لنتائج دوري أبطال إفريقيا في المواسم الأربعة المؤهلة، مع اللجوء إلى التصنيف حال تكرار تتويج أحد الأندية باللقب.

كيف يحتسب فيفا نقاط التصنيف؟

تعتمد معايير التصنيف، وفقًا للنظام المشار إليه، على نتائج الأندية في دوري أبطال إفريقيا خلال المواسم الأربعة المعنية، بداية من دور المجموعات، دون احتساب نتائج بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحصل الفريق على 3 نقاط مقابل الفوز، ونقطة واحدة عند التعادل، بالإضافة إلى 3 نقاط عن التأهل إلى كل مرحلة تالية من البطولة.

ماذا يحتاج الأهلي والزمالك للتأهل إلى كأس العالم للأندية؟

يمتلك الأهلي والزمالك أكثر من سيناريو للمنافسة على بطاقة التأهل إلى المونديال، ويأتي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على رأس الطرق التي تضمن التأهل المباشر.

ووفقًا للسيناريوهات المطروحة، يمكن أن يتأهل الزمالك والأهلي إلى جانب بيراميدز، حال تتويج الزمالك بلقب نسخة 2027، وفوز الأهلي بلقب نسخة 2028.

أما في حال تكرار تتويج أحد الأندية بالألقاب خلال النسخ المؤهلة، فقد يصبح التصنيف عاملًا حاسمًا في تحديد هوية المتأهلين، مع عدم السماح بتأهل فريقين من الدولة نفسها عبر التصنيف.

ترتيب الأندية قبل انطلاق دور المجموعات

جاء ترتيب الأندية وفقًا للنقاط المذكورة قبل انطلاق دور المجموعات من النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:

ماميلودي صنداونز – 62 نقطة، حسم التأهل.

بيراميدز – 59 نقطة، حسم التأهل.

الجيش الملكي – 48 نقطة.

الترجي التونسي – 44 نقطة.

الأهلي – 43 نقطة.

الهلال السوداني – 34 نقطة.

أورلاندو بايرتس – 28 نقطة.

نهضة بركان – 26 نقطة.

كيف يتأهل الزمالك إلى المونديال عبر التصنيف؟

يخوض الزمالك منافسات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وقد يصل عدد مبارياته إلى 12 مباراة حال بلوغه المباراة النهائية.

وفي حال عدم تتويجه باللقب، سيكون أمامه خيار المنافسة على التأهل من خلال التصنيف، إذ تشير الحسابات الواردة إلى إمكانية وصول رصيده إلى 41 نقطة، بواقع 9 نقاط عن التأهل إلى الأدوار التالية، و33 نقطة حال تحقيق الفوز في 11 مباراة من أصل 12.

ويحتاج الزمالك في هذا السيناريو إلى مواصلة مشواره القاري، وتحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط، مع انتظار نتائج منافسيه في سباق التصنيف خلال الفترة المقبلة.

موقف الأهلي من التأهل عبر التصنيف

على الجانب الآخر، لن يضيف الأهلي نقاطًا إلى رصيده من مشاركته في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم الحالي، لأن نتائج البطولة لا تدخل ضمن حسابات التصنيف المعتمد للتأهل إلى كأس العالم للأندية.

وبالتالي، يظل رصيد الأهلي عند 43 نقطة وفقًا للأرقام المذكورة، لحين اتضاح الصورة النهائية للمنافسة.

وفي حال عدم تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة، وتكرار تتويج أحد الأندية بالألقاب المؤهلة، فقد تُحسم بطاقة التأهل وفقًا للتصنيف، ما يجعل الفريق مطالبًا بتحقيق نتائج قوية في البطولة القارية المقبلة لتعزيز فرصه في تجاوز منافسيه.

كأس العالم للأندية دوري أبطال إفريقيا الاتحاد الدولي لكرة القدم بيراميدز ماميلودي صنداونز

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