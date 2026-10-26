شوبير يفجر مفاجأة بشأن عموتة بعد رباعية الأهلي.. ورسالة نارية من الخطيب تهدد اللاعبين

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز النادي الأهلي الكبير أمام كيتارا الأوغندي بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، مؤكدًا أن المغربي حسين عموتة، المدير الفني للفريق، كان أكبر المستفيدين من اللقاء، بعدما نجح في توجيه رسائل مهمة لجميع اللاعبين.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي، إن عموتة اتخذ قرارًا تكتيكيًا مميزًا خلال المباراة، بالاعتماد على أكرم توفيق بجوار مروان عطية في وسط الملعب، موضحًا أن وجود لاعبين في هذا المركز لا يعني بالضرورة اتباع أسلوب دفاعي، بل يمنح لاعبي الأطراف حرية أكبر في التقدم والمساندة الهجومية.

وأضاف أن هذا التوظيف التكتيكي يتيح الفرصة أمام توفيق محمد وكريم فؤاد، إلى جانب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأفشة وسفيان بن جديدة، للمشاركة في الأدوار الهجومية، مع إمكانية تقدم مروان عطية وأكرم توفيق وفقًا لمجريات المباراة.

شوبير: تغييرات عموتة رسالة تحذير للاعبي الأهلي

وأشار شوبير إلى أن التغييرات الكثيرة التي أجراها عموتة خلال اللقاء حملت رسالة واضحة لجميع اللاعبين، مفادها أن الجهاز الفني لا يجامل أحدًا، وأن الالتزام والروح القتالية داخل الملعب يمثلان معيارًا أساسيًا للمشاركة.

وأوضح أن المدير الفني أكد من خلال اختياراته أن الفرصة متاحة أمام الجميع، لكنه ينتظر من كل لاعب تقديم أفضل ما لديه، مشددًا على أن غياب الروح أو عدم الالتزام قد يدفع الجهاز الفني إلى منح الفرصة لغيره.

وتابع شوبير أن المباراة شهدت جوانب إيجابية على المستوى التكتيكي وإدارة التغييرات، معتبرًا أن عموتة أثبت امتلاكه مجموعة من اللاعبين القادرين على تشكيل أكثر من فريق، وهو ما يمنح الأهلي خيارات متعددة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الاستمرارية في الأداء والالتزام ستكون العامل الحاسم في تقييم تجربة عموتة، مشيرًا إلى أن التعادل أمام القناة في الدوري ربما يكون قد منح اللاعبين فرصة لمراجعة حساباتهم واستعادة التركيز.

رسالة قوية من محمود الخطيب للاعبي الأهلي

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى رسالة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، للاعبين، مؤكدًا أنها حملت معاني مهمة بشأن ضرورة تقدير قيمة قميص وشعار النادي.

وأوضح أن الخطيب شدد على أن أي لاعب لا يدرك قيمة تمثيل الأهلي لن يكون له مكان داخل الفريق، معتبرًا أن هذه الرسالة، رغم قصرها، كانت واضحة وحاسمة لجميع اللاعبين.