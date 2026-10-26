نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كوبري جرزا ويتابع مشروع للصرف الصحي

أجرى إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز ومدينة العياط لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال إصلاح كوبري جرزا الرابط بين طريقي مصر–أسيوط الصحراوي الغربي ومصر–أسيوط الزراعي والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لتيسير الحركة المرورية بمنطقة جرزا.

كما تابع نائب المحافظ نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية برنشت موجّهًا الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية والالتزام بالجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لدخول المشروع الخدمة الفعلية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، معاوية البحيري رئيس مركز ومدينة العياط، وأمجد أبو اليمين بشارة، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجرزا، ومحمد عشري، ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، وصابر معوض، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعماد حمدي، مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين والعياط، وممثلو الشركات المنفذة للأعمال.