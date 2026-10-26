عملية «فجر اليمن» تواصل استهداف مواقع الفصائل وتجمعاتهم في جبهات تعز

تتواصل عمليات «فجر اليمن» للأسبوع الثالث على التوالي، والتي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في 5 أكتوبر الجاري، بهدف بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية واستعادة العاصمة صنعاء من سيطرة الفصائل اليمنية.

وفي هذا السياق، واصلت القوات المسلحة اليمنية عملياتها العسكرية ضد مواقع وتحصينات الفصائل اليمنية في عدد من الجبهات، بالتزامن مع استهداف تجمعات لعناصرها وآلياتها العسكرية بواسطة الطيران المسير والطيران الحربي.

وفي محافظة تعز، شنت القوات المسلحة هجمات على مواقع الفصائل اليمنية في مرتفعة الميدان غربي المدينة، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في جبهات الشقب والأقروض ومحيط جبل هان في الجبهات الغربية، فضلًا عن جبهتي الضباب والجبهات الشمالية.

كما نفذ الطيران الحربي ثماني غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للفصائل اليمنية في التبة الحمراء وتبتي الخزان والميدان، إلى جانب محيط جبل هان، في إطار العمليات العسكرية المستمرة بالمحافظة.