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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شخصيتي دايما مختلفة.. مي سليم تكشف تفاصيل مسلسل عيلة تعمل عمايل

مي سليم
مي سليم
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

أعربت الفنانة مي سليم ، عن سعادتها الكبيرة بتكريم الفنانة منى زكي، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مؤكدة أنها تستحق كل النجاح والتقدير، كما وجهت لها التهنئة بمناسبة تكريمها، متمنية لها مزيدًا من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وقالت مي سليم ، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «أنا سعيدة جدًا بتكريم منى زكي، وبقول لها مبروك ومن نجاح لنجاح، وسعيدة جدًا بالندوة اللي اتعملت، وكنا مستمتعين بيها جدًا مع الأستاذ محمد ياسين».

وأضافت: «الندوة كانت عظيمة وحاجة مفرحة، وكنا قاعدين حاسين بمتعة وإحنا بنتفرج عليهم وبنسمعهم، وحبيناهم قوي، وأنا عن نفسي كنت قاعدة عايزة أقول لها يا منى إحنا بنحبك قوي».

وعن الأعمال السينمائية التي تحرص على مشاهدتها، أوضحت مي سليم أنها تحب متابعة الأفلام المصرية والسعودية والأردنية، مشيرة إلى أنها تهتم بمشاهدة الأعمال المختلفة والاستمتاع بتجاربها.

وكشفت مي سليم عن انتهاءها من تصوير مسلسل عيلة تعمل عمايل المكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن تنتظر عرض العمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الجمهور سيجد فيه تجربة مختلفة.

وعن تفاصيل شخصيتها في العمل، أوضحت: «شخصيتي دايمًا بتكون مختلفة، والمسلسل كوميدي اجتماعي، وأعتقد إن الناس هتستمتع بيه قوي لما تتفرج عليه».

وأضافت أنها لم تستقر حتى الآن على العمل الجديد الذي ستشارك به بعد انتهاء مرحلة القراءة، موضحة أنها سوف تعلن تفاصيل أعمالها المقبلة فور الاستقرار عليها.

واختتمت مي سليم حديثها بالتأكيد على أنها ستكشف لجمهورها عن تفاصيل مشاريعها الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة، متمنية أن تنال أعمالها إعجاب المشاهدين.

أعمال مي سليم

وكانت آخر أعمال الفنانة مي سليم مشاركتها في مسلسل «السجل الأسود»، إلى جانب عدد من النجوم، بينهم خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي.

والمسلسل من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي.

مي سليم أعمال مي سليم الفنانة مي سليم منى زكي مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي الدولي

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