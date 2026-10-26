مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة: لقاء السيسي وجوتيريش يحمل رسائل مهمة بشأن مستقبل السلام الإقليمي

أكد المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يحمل أهمية سياسية ودبلوماسية كبيرة في ظل التحديات المتشابكة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المباحثات تعكس أهمية التنسيق بين مصر والمنظمة الدولية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، ودعم جهود التسوية السلمية، وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح فراج في بيان صحفي، أن أهمية اللقاء لا تقتصر على مناقشة التطورات الراهنة، بل تمتد إلى بحث آليات التعامل مع جذور الأزمات، وتعزيز دور المؤسسات الدولية في منع تصاعد النزاعات، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا تسمح باستئناف جهود التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتضررة من الصراعات.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير أدوات الدبلوماسية الدولية، وتكثيف الاتصالات بين الأطراف المعنية، بما يسهم في الحد من التوترات، ويفتح المجال أمام حلول سياسية مستدامة تحافظ على مصالح الشعوب وتدعم احترام القانون الدولي.

القضية الفلسطينية تتصدر أولويات التحرك الدبلوماسي

وأشار المستشار محمد فراج إلى أن القضية الفلسطينية تظل من أبرز الملفات التي تتطلب تنسيقًا دوليًا مكثفًا، خاصة في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية المستمرة للأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح أن التحرك المصري في هذا الملف يرتبط بعدد من المسارات المهمة، وفي مقدمتها دعم جهود التهدئة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والعمل على منع تجدد المواجهات، إلى جانب الدفع نحو تسوية سياسية عادلة وشاملة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن التعامل مع الأزمة لا ينبغي أن يقتصر على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، رغم أهميتها القصوى، بل يجب أن يتضمن رؤية طويلة الأجل لإعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يساعد على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار.

وأضاف أن نجاح الجهود الدولية في هذا المسار يتطلب التزامًا واضحًا من الأطراف المعنية، وضمانات عملية لتنفيذ الاتفاقات، إلى جانب استمرار التنسيق بين القوى الإقليمية والمؤسسات الدولية.

إصلاح الأمم المتحدة.. ضرورة لمواجهة تحديات العالم

وفيما يتعلق بمستقبل منظومة العمل الدولي، قال فراج إن إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن يمثل أحد الملفات المهمة التي تستحق اهتمامًا متزايدًا، في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وتزايد الأزمات التي تتطلب استجابات جماعية أكثر فاعلية.

وأوضح أن تعزيز تمثيل الدول الإفريقية في المؤسسات الدولية، وتطوير آليات اتخاذ القرار، وزيادة قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع النزاعات، تعد عناصر أساسية لبناء منظومة دولية أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية.

وأضاف أن التحدي لا يرتبط فقط بتطوير الهياكل التنظيمية، وإنما يمتد إلى ضمان تنفيذ القرارات الدولية، وتعزيز الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف، وتحقيق قدر أكبر من الاتساق في تطبيق قواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن الوصول إلى إصلاحات حقيقية يتطلب توافقات سياسية واسعة، وهو ما يستدعي استمرار الحوار بين الدول الكبرى والمجموعات الإقليمية، مع منح الدول النامية مساحة أكبر للمشاركة في صياغة القرارات التي تؤثر في مستقبلها.

التوترات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد والتنمية

وأكد فراج أن الأزمات الإقليمية لم تعد تقتصر آثارها على الجوانب الأمنية والسياسية، بل أصبحت ترتبط بصورة مباشرة بالاقتصاد العالمي، وحركة التجارة الدولية، وأسواق الطاقة، وتكاليف النقل والإمداد.

وأوضح أن استمرار التوترات في منطقة الخليج أو اتساع نطاق النزاعات في الشرق الأوسط قد يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصادات النامية، خصوصًا الدول التي تعتمد على استيراد الطاقة والسلع الأساسية، أو تتأثر إيراداتها بحركة التجارة والملاحة الدولية.

وشدد على أن احتواء التصعيد يمثل ضرورة تنموية إلى جانب كونه أولوية أمنية، لأن الاستقرار يساعد على جذب الاستثمارات، وتحسين فرص النمو، وتوجيه الموارد إلى التعليم والصحة والبنية التحتية بدلًا من تحمل الأعباء المتزايدة للصراعات.

وأضاف أن التنسيق بين مصر والأمم المتحدة يمكن أن يدعم الجهود الرامية إلى ربط الحلول السياسية ببرامج التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يحد من الآثار طويلة الأجل للنزاعات.

السودان وليبيا والقرن الإفريقي.. أهمية الحلول المستدامة

وتطرق المستشار محمد السيد فراج، إلى أهمية استمرار الجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع الأزمات في السودان وليبيا والقرن الإفريقي، مؤكدًا أن تسوية النزاعات تتطلب معالجة أبعادها السياسية والإنسانية والاقتصادية بصورة متكاملة.

وأوضح أن استمرار الصراعات يؤدي إلى تفاقم النزوح، وتراجع الخدمات الأساسية، وتضرر البنية التحتية، وتقلص فرص العمل، الأمر الذي يجعل إعادة بناء المؤسسات وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التعافي جزءًا أساسيًا من أي تسوية مستدامة.

وأضاف أن الحلول طويلة الأجل تحتاج إلى دعم المسارات السياسية، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون الإقليمي، مع وضع احتياجات السكان في صدارة الأولويات.

نتائج اللقاء تقاس بمدى تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية

واختتم فراج تصريحاته بالتأكيد على أن أهمية لقاء الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة ترتبط بقدرته على دعم التنسيق السياسي والدبلوماسي بشأن الملفات ذات الأولوية، وفتح المجال أمام تحركات أكثر فاعلية لاحتواء الأزمات وتعزيز الاستقرار.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من توافق المواقف إلى تنفيذ خطوات ملموسة، سواء في دعم التهدئة، أو تسهيل المساعدات الإنسانية، أو تعزيز فرص التسوية السياسية، أو تطوير منظومة العمل الدولي.

وأكد أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن السلام والاستقرار، وأن معالجة الأزمات من جذورها تمثل مدخلًا ضروريًا لحماية المجتمعات من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للصراعات.

واختتم بالتشديد على أن استمرار الحوار بين مصر والأمم المتحدة، وتكثيف التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، يمكن أن يسهم في دعم الجهود الرامية إلى بناء بيئة أكثر استقرارًا، بما يتيح للدول توجيه مواردها نحو التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.