الأمين العام الأمم المتحدة من المتحف المصري الكبير: شاهد رائع علي تراث مصر العريق

في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بزيارة إلى المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه "شاهد رائع على إرث مصر العريق".

الأمين العام للأمم المتحدة يزور المتحف المصري الكبير

وأعرب الأمين العام عن سعادته بزيارة المتحف المصري الكبير، "والتأمل في إسهامات مصر الاستثنائية في التاريخ الإنساني، والتأثير الدائم لحضارتها والذي يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من ضفاف النيل."

وكان في استقبال الأمين العام خلال الزيارة، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، فيما رافقه أثناء جولته بالمتحف السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية. وخلال الزيارة، تسلم الأمين العام هدية تذكارية بهذه المناسبة التاريخية.