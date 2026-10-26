جامعة القاهرة ترحب بـ جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ضيفا عزيزا في رحابها

وصل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جامعة القاهرة القاء كلمة في زيارة رسمية لتجديد جسور التعاون والحوار مع الجامعة.



وترحب جامعة القاهرة بالسيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في زيارة تعكس عمق الروابط بين الجامعة والمنظمة الدولية، وتؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية في تعزيز السلام والحوار والتفاهم بين الشعوب.

وتعتز جامعة القاهرة بعلاقات التعاون الممتدة مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة، وبإسهاماتها العلمية والبحثية والمجتمعية في دعم أهداف التنمية المستدامة، ونشر ثقافة السلام، وتعزيز قيم المواطنة والتسامح والتنوع، وإعداد أجيال من الشباب القادرين على الإسهام في مواجهة التحديات العالمية وصناعة مستقبل أفضل للإنسانية.

وتكتسب هذه الزيارة دلالة خاصة، إذ يعود السيد أنطونيو غوتيريش إلى رحاب جامعة القاهرة بعد زيارته لها في فبراير 2017، مع بداية توليه مسئولياته أمينًا عامًا للأمم المتحدة، لتتجدد جسور الحوار بين الجامعة والمنظمة الدولية.

ومن قلب جامعة القاهرة، التي كانت ولا تزال منبرًا للعلم والفكر والحوار، نرحب بضيفنا الكريم، ونجدد التزامنا بأن تظل الجامعة شريكًا فاعلًا في خدمة القضايا الإنسانية، وإعلاء قيمة المعرفة، ومد جسور التعاون بين الشعوب، إيمانًا بأن السلام تصنعه الإرادة، وتحميه العدالة، ويبنيه العلم والحوار.