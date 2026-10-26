أماني السويسي تطرح كليب أحدث أغنياتها « عجايب الدنيا»

طرحت الفنانة التونسية أماني السويسي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «عجايب الدنيا»، أمس الأحد، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» وعدد من المنصات الموسيقية، بالتعاون مع شركة «لايف ستايلز ستوديوز»، في إصدار جديد يجمع بين الإيقاع السريع والأجواء الموسيقية الحيوية واللوحات الاستعراضية.

وتأتي الأغنية باللهجة البيضاء، في قالب غنائي رومانسي إيقاعي، تتناول من خلاله أماني السويسي مشاعر الحب والعشق وتأثيرهما في حياة الإنسان، وما يصاحبهما من سعادة وتعلّق بالحبيب، وصولًا إلى تصوير الحب باعتباره أعجوبة ثامنة تُضاف إلى عجائب الدنيا السبع.

كليب «عجايب الدنيا»

وصُوّر كليب «عجايب الدنيا» في لبنان، تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، الذي قدّم العمل في قالب بصري مفعم بالألوان والطاقة الإيجابية، من خلال مجموعة من اللوحات الاستعراضية الراقصة التي تناغمت مع الإيقاع السريع للأغنية، إلى جانب مشاهد متنوعة عكست أجواءها الحيوية والمرحة.

وشهد الكليب ظهور أماني السويسي بأكثر من إطلالة، مع لقطات جمالية ركّزت على إبراز ملامحها وتفاصيل إطلالاتها، بما يتماشى مع الطابع البصري للعمل.

أغنية «عجايب الدنيا» من كلمات خالد قرناس، وألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، وإنتاج شركة «لايف ستايلز ستوديوز».

ويأتي طرح الأغنية استكمالًا للتعاون الفني بين أماني السويسي وشركة «لايف ستايلز ستوديوز»، بعد مجموعة من الأعمال التي جمعتهما، من بينها أغنية «لعنيك حنيت»، التي طُرحت في فبراير 2025، وهي من كلمات خالد قرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وإخراج زياد خوري.

كما سبق أن تعاونت أماني السويسي مع الشركة في أغنية «سيبتك»، التي صدرت في أكتوبر 2024، وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد عبد السلام.