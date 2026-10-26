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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشوة الرويني عضوًا في لجنة تحكيم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

نشوة الرويني
نشوة الرويني
أحمد إبراهيم

تشارك الدكتورة نشوة الرويني، في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام العربية الروائية القصيرة ضمن الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تُقام فعالياته خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2026، بمشاركة صناع أفلام ومتخصصين في مجالات السينما والإنتاج والإعلام من مختلف دول العالم.

وتضم اللجنة، إلى جانب الرويني، المخرج الإماراتي وليد الشحي، وهاني الملا، الرئيس التنفيذي لجمعية السينما السعودية ومهرجان أفلام السعودية، حيث يتولى أعضاؤها مشاهدة الأعمال المتنافسة وتقييمها واختيار الأفلام الفائزة في هذه الفئة، ضمن مسابقات المهرجان التي تشمل الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام الرسوم المتحركة والإنتاجات السينمائية للطلبة.

تأتي مشاركة الرويني ضمن مسيرتها المهنية في قطاع الإعلام والإنتاج، والتي شملت تقديم البرامج التلفزيونية وإنتاج المحتوى وإدارة المشاريع الإعلامية، إلى جانب مشاركاتها السابقة في لجان تحكيم جوائز إيمي الدولية، وما اكتسبته من خبرة في مجالات الإنتاج التلفزيوني وتطوير الأعمال الإبداعية.

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان عرض واحد وسبعين فيلمًا من ثمانٍ وثلاثين دولة ضمن الاختيارات الرسمية، جرى اختيارها من بين ألف وثمانمئة وفيلمين مشاركين من اثنتين وسبعين دولة، إضافة إلى ثمانية أفلام تُعرض خارج المسابقة، فيما تحل إيطاليا ضيف شرف على هذه الدورة.

ويُنظم المهرجان من قبل مؤسسة «فن» – منصة الاكتشاف الإعلامي، تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وتُقام فعالياته في سيتي سنتر الزاهية وبيت الحكمة، عبر برنامج يتضمن عروضًا سينمائية وورش عمل وجلسات حوارية تجمع صناع الأفلام بالجمهور والمهتمين بالسينما.

وفي تعليقها على المشاركة، قالت الدكتورة نشوة الرويني إن السينما العربية تمتلك ثراءً في حكاياتها وتنوعًا في تجاربها الإنسانية، وهو ما يمنح صُنّاعها فرصًا واسعة لتقديم أعمال تحمل رؤى فنية مختلفة. وتكتسب الأفلام القصيرة أهمية خاصة في هذا السياق، لما تتيحه من مساحة للتجريب واكتشاف المواهب الجديدة، وما تفرضه على صُنّاعها من قدرة على تكثيف الفكرة وبناء الحكاية بلغة سينمائية قادرة على التأثير»

وتتمتع الرويني بخبرة مهنية في صناعة الإعلام العربي، إذ بدأت مسيرتها في العمل التلفزيوني، والتي تعمل في مجالات الإنتاج الإعلامي وتنظيم الفعاليات وإدارة المشاريع الإبداعية. 

وشملت مسيرتها مشاركات في مبادرات إعلامية ومهنية على المستويين الإقليمي والدولي، وأدرجتها مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة أقوى مئة سيدة أعمال في المنطقة لعام 2025.

ويُعد مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب من الفعاليات السينمائية المتخصصة في الأعمال الموجهة للأجيال الناشئة وتلك التي يشارك الأطفال والشباب في إنتاجها، ويجمع في دورته الحالية أعمالًا من مدارس سينمائية مختلفة، إلى جانب أنشطة تعليمية وتدريبية تهدف إلى تعريف المشاركين بمراحل صناعة الأفلام وتطوير مهاراتهم الفنية.

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