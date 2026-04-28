خالد رسلان وأشرف حسني وإيمان إمام.. المهن التمثيلية تحتفي بفوز أعضاءها في مهرجان الشارقة

هنأت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الادارة، أعضاء النقابة الكرام الكاتب خالد رسلان، والكاتب أشرف حسني، والكاتبة إيمان إمام، بمناسبة فوزهم بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي المدرسي لعامي 2025-2026، والتي ينظمها مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي التابع لدائرة الثقافة بالشارقة.



وجاء فوز الكاتب خالد رسلان بالمركز الأول عن نصه «السؤال الأول»، فيما حصل الكاتب أشرف حسني على المركز الثاني عن نص «نداء من الداخل».



وقد حصدت الكاتبة إيمان إمام المركز الثالث عن نص «انتصار»، في إنجاز جديد يعكس قيمة ومكانة المبدعين المصريين في مجال التأليف المسرحي.



وأكدت النقابة أن هذا التكريم يُعد مصدر فخر للحركة المسرحية المصرية، ويعكس تميز أعضاء النقابة وقدرتهم على تقديم نصوص مسرحية تحمل رسائل إنسانية وتربوية هادفة، متمنية لهم دوام النجاح والتألق في مشوارهم الفني والإبداعي.

