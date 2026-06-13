جوهر نبيل يلتقي الاتحادات النوعية لمراجعة خطط النشاط وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، اليوم السبت، رؤساء الاتحادات النوعية الرياضية، وذلك في إطار متابعة خطط وبرامج عمل تلك الاتحادات، والوقوف على جهودها في تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتعزيز دور الرياضة في بناء الإنسان المصري.

وشهد اللقاء، استعراض كل اتحاد لأهدافه وخططه وما ينفذه من فعاليات وبرامج ومبادرات، إلى جانب عرض الهيكل التنظيمي لكل اتحاد، وآليات العمل التي يتم من خلالها الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة.

حضر اللقاء الدكتور عماد البناني، رئيس الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، وأشرف محمود، رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، و حمدي الخفيف، رئيس الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة، ومحمد عثمان هارون، رئيس الاتحاد الرياضي العام للشركات، وشريف عبدالباقي، رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، وأحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وبليغ أبو عايد، رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة التنافسية، والعقيد محمد البعثي، رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية، وأحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة - خلال اللقاء- أن الاتحادات النوعية تمثل أحد الأذرع للوزارة لنشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة، مشيراً إلى أن أهدافها تتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الصحة العامة وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذه الاتحادات النوعية تعتبر شريكاً في تنفيذ الأنشطة والبرامج الموجهة للشباب ومختلف فئات المجتمع، ويتم العمل على دعم جهودها بما يسهم في زيادة أعداد الممارسين للرياضة وتحقيق أهداف التنمية البشرية، انطلاقاً من رؤية الدولة لبناء مجتمع يتمتع بالصحة والنشاط.

وشدد على أهمية قياس الأثر الحقيقي للأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها، وضرورة وجود مؤشرات واضحة تتضمن أعداد المستفيدين من البرامج المختلفة، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات متكاملة للمشاركين والمستفيدين من أنشطة كل اتحاد، بما يساهم في تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات التي تقدمها الاتحادات النوعية الرياضية.