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أسرة الشهيد أحمد المنسي: الدولة تواصل الرعاية.. و”حمزة” حلمه الالتحاق بالقوات الجوية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسرة الشهيد أحمد المنسي: الدولة تواصل الرعاية.. و”حمزة” حلمه الالتحاق بالقوات الجوية

المنسي
المنسي
رحمة سمير

أكد الدكتور محمد سليم، والد زوجة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي، أن أسرة الشهيد تحظى برعاية كاملة من الدولة، مشيرًا إلى أن ذكرى المنسي ستظل حاضرة كأحد أبرز رموز البطولة في الوعي المصري، خاصة لدى الأجيال الجديدة.

أسرة الشهيد: رعاية كاملة من الدولة

قال الدكتور محمد سليم إن أسرة الشهيد أحمد المنسي تعيش حالة من الاستقرار والدعم المستمر من الدولة، موضحًا أن “كل الرعاية تمتد من الألف إلى الياء”، على حد تعبيره، تقديرًا لتضحيات الشهيد ودوره الوطني.

حمزة المنسي.. حب الناس ودعم مستمر

وتحدث عن نجل الشهيد “حمزة”، مؤكدًا أنه يحظى بحب كبير من المواطنين في كل مكان، سواء في الشارع أو أثناء تنقله، مضيفًا أن الناس تتعامل معه بتقدير شديد باعتباره نجل أحد رموز البطولة.

ملامح الطريق.. حلم الطيران العسكري

وكشف أن حمزة المنسي يقترب من تحديد مساره المستقبلي، مشيرًا إلى أنه يميل للالتحاق بالقوات الجوية ودراسة الطيران، في خطوة تعكس رغبته في السير على طريق الانضباط والخدمة العسكرية.

رمزية الشهيد في الوعي المصري

وأكد أن الشهيد أحمد المنسي أصبح رمزًا للأجيال الحالية، تمامًا مثل رموز أكتوبر، مشيرًا إلى أن وجود شخصيات وطنية حقيقية ملهمة أسهم في بناء وعي جديد لدى الشباب بعيدًا عن الشخصيات الوهمية.

شهداء أحمد_منسي البطولة الشهيد الدولة

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