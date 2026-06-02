طارق الأدور يكشف سبب استبعاد ناصر منسي من المنتخب

أكد الناقد الرياضي طارق الأدور أن ناصر منسي نجم الزمالك كان قريبًا من الانضمام إلى قائمة منتخب مصر في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قبل التراجع الأخير في مستواه.

وقال طارق الأدور، في تصريحات صحفية، إن ناصر منسي لو لم يتراجع مستواه وكان يشارك بصفة أساسية مع الزمالك، لكان قد تواجد ضمن قائمة منتخب مصر، موضحًا أنه كان من بين الخيارات المطروحة بقوة لدى الجهاز الفني.

وأضاف أن كون اللاعب شارك كبديل في بعض مباريات الزمالك الأخيرة أثر على فرصه في الانضمام للمنتخب، رغم قناعة الجهاز الفني بقدراته الفنية في فترات سابقة.

وأشار الأدور إلى أن باب المنتخب يظل مفتوحًا أمام جميع اللاعبين، وأن استعادة المستوى قد تعيد أي لاعب إلى حسابات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

