قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوتيريش: دور مصر لا يمكن الاستغناء عنه في القضية الفلسطينية
جوتيريش: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين.. وأطالب برفع القيود عن مساعدات غزة
إخفاق طوفان الأقصي يلاحقه.. نتنياهو يواجه غضب الإسرائيليين في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر
وزير التعليم: نعمل على تحسين أوضاع المعلمين ماليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
جوتيريش: مصر مركز أساسي في الإقليم وشريك استراتيجي للأمم المتحدة
جوتيريش: الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب يجب أن تستند إلى القانون الدولي
وزير التعليم: زيادات أجور المعلمين من أكبر الزيادات وستصل ل 15 ألف جنيه
يناير يفتح باب الرحيل والاحتراف العربي.. هل اقتربت علاقة الزمالك مع أحمد فتوح من خط النهاية؟
378 فرصة عمل جديدة بالقليوبية.. رواتب تصل لـ13 ألف جنيه في 3 شركات كبرى
حدث تاريخي في لندن لأول مرة.. موعد حفل الكرة الذهبية 2026 الليلة
تعاون بين الكهرباء وEDRA العالمية في الطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية
وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنا شيحة تثير الجدل : جسمنا مش عيب ومش عورة

هنا شيحة
هنا شيحة
أحمد إبراهيم

أثارت الفنانة هنا شيحة حالة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها بشأن أهمية توعية الأطفال بأجسادهم منذ الصغر، وتعليمهم احترام الحدود الشخصية وحدود الآخرين، إلى جانب حديثها عن التحرش وضرورة الموافقة في العلاقة الزوجية، مؤكدة أهمية كسر حاجز الصمت والخجل حول هذه الموضوعات، التي ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن النقاش المجتمعي الصريح.

هنا شيحة : جسمنا مش عورة 

وقالت هنا شيحة، خلال لقائها مع قناة «النهار» على هامش حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي: «جسمنا مش عيب ومش عورة، ومحتاجين يبقى عندنا وعي أكتر بنفسنا وبجسمنا، ومش عيب إنك تكلمي بنتك أو ابنك إزاي تحترم الجسد، وإزاي تحترم البنات وتاخد بالك منهم، وإزاي البنت يبقى عندها الوعي ده».

وأوضحت أن أجيالا كاملة نشأت دون الحصول على التوعية الكافية بشأن الجسد وطبيعة التعامل مع الآخرين، قائلة: «في جيل كامل مبنتكلمش بصراحة ومبنقولش الحاجات بأساميها بصراحة، ومبنعلمش بناتنا عن جسمهم، ومبنعلمش بناتنا إزاي يعرفوا يتعاملوا مع الآخرين، ولا الولاد ولا البنات، مش بس قصدي أتكلم عن البنات، بتكلم عن الأولاد بصفة عامة، الجيل الجديد ذكور أو إناث، والجيل القديم وإحنا مكانش عندنا برضو».

وشددت هنا شيحة على أن التوعية لا تقتصر على الفتيات فقط، بل تشمل الأولاد أيضا، مؤكدة ضرورة تعليم الأطفال كيفية إدراك حدودهم الشخصية واحترام خصوصية الآخرين، والتمييز بين التصرفات الصحيحة والخاطئة.

وأضافت: «يعني إنك تبقى عارف حدودك فين وحدود الآخرين فين، وإن أنت تبقى عارف إزاي تتعامل مع نفسك ومع الآخرين، وتبقى عارف إيه الصح وإيه الغلط».

وتطرقت الفنانة إلى تطور الوعي المجتمعي ببعض القضايا التي لم يكن يجري تناولها بوضوح في الماضي، وعلى رأسها التحرش والموافقة في العلاقات الزوجية، مشيرة إلى أن تسليط الضوء على هذه المفاهيم أصبح ضرورة لحماية الأفراد وتعزيز وعيهم بحقوقهم.

وقالت: «في مفاهيم كتيرة جدا غلط ابتدت تتعرف دلوقتي أكتر، مثلا إن ده اسمه تحرش، زمان مكانش ده بيبقى موجود، إن في حاجة اسمها لازم تبقى موافق في العلاقة الزوجية، ولما تحب محدش يغصب عليك، الحاجات دي كلها دلوقتي ابتدى يتسلط الضوء عليها، زمان محدش كان بيتكلم فيها».

كما أكدت هنا شيحة أهمية تعريف الفتيات بالتغيرات الجسدية التي يمررن بها، وعدم تركهن فريسة للخوف أو الخجل بسبب غياب المعلومات، لافتة إلى مشاركتها في ندوة تناولت تمكين الفتيات الصغيرات وتوعيتهن بأجسادهن والتغيرات المرتبطة بمرحلة البلوغ.

وأشارت إلى أن بعض الأسر لا تزال تتجنب الحديث مع بناتها عن الدورة الشهرية، وهو ما قد يتركهن في حالة من الارتباك والجهل بطبيعة التغيرات التي يمررن بها، قائلة: «حضرت ندوة بتتكلم عن تمكين البنات الصغيرين وتعليمهم عن جسمهم، ويعني إيه دورة شهرية، إزاي ميخافوش، لأن في ناس لحد دلوقتي مبيعلموش بناتهم، وبيبقى في جهل، لو أنت مش عارف هتعرف إزاي؟ أو بيبقى في كسوف».

هنا شيحة الفنانة هنا شيحة أعمال هنا شيحة أفلام هنا شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

آخر وقت لصلاة العشاء

ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تحدد موعد إعلان نتيجة تسكين الطالبات المستجدات وطلاب المدن الجامعية بالأقاليم

وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية جديدة من مسجد المغفرة بالعجوزة

وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية جديدة للأئمة من مسجد المغفرة بالعجوزة.. صور

أزهر بودكاست

«أزهر بودكاست» يناقش التأثير النفسي للجماعات المتطرفة وسبل حماية الشباب من الاستقطاب

بالصور

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

محمد محسن أول الحضور.. تشييع جثمان المنتج حسام علوان بالسيدة نفيسة

جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان
جنازة المنتج حسام علوان

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد