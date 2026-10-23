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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هنا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في ختام مهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
آية التيجي

خطفن الفنانة هنا شيحة الأنظار بإطلالة أنيقة خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة تجمع بين الفخامة والأنوثة، لتؤكد حضورها المميز على السجادة الحمراء، في واحدة من أبرز المناسبات الفنية التي تشهد منافسة لافتة بين النجمات في عالم الموضة والأزياء.

تفاصيل إطلالة هنا شيحة في ختام مهرجان الجونة

ظهرت هنا شيحة بفستان سهرة طويل باللون العاجي المائل إلى الذهبي، تميز بتصميمه الملكي الذي يجمع بين البساطة في الجزء السفلي والفخامة في التفاصيل المطرزة عند منطقة الصدر والخصر.

جاء الفستان بقصة مكشوفة الكتفين، مع تصميم محدد لمنطقة الصدر، أبرز جمال القوام، فيما زُين الجزء العلوي بتطريزات لامعة وتفاصيل فنية متداخلة بدرجات الذهبي والفضي، امتدت من الصدر إلى منطقة الخصر، لتمنح التصميم طابعًا استثنائيًا.

كانت اللمسة الأكثر لفتًا للأنظار في الفستان هي التطريزات البنفسجية المتداخلة عند منطقة الخصر، التي اتخذت شكلًا يشبه الزهرة المتفتحة، وانسابت منها تفاصيل مطرزة على هيئة بتلات، لتضيف لمسة فنية مميزة إلى التصميم وتكسر هدوء اللون العاجي.

هنا شيحة

التنورة الواسعة تمنح هنا شيحة إطلالة ملكية

اعتمدت إطلالة هنا شيحة على تنورة واسعة وطويلة بقصة منفوشة، مصنوعة من خامة لامعة ذات انسيابية واضحة، مع ذيل ممتد أضفى على الفستان مزيدًا من الفخامة والحضور.

وساهم التباين بين الجزء العلوي الغني بالتطريزات والجزء السفلي الذي اتسم بالبساطة في إبراز جمال التصميم، ليبدو الفستان وكأنه يجمع بين الطابع الكلاسيكي الملكي واللمسات العصرية.

هنا شيحة

مجوهرات ناعمة ومكياج يبرز ملامحها

ولإكمال إطلالتها، اختارت هنا شيحة عقدًا قصيرًا مرصعًا بالأحجار اللامعة، جاء متناسقًا مع تفاصيل الفستان المطرزة، إلى جانب أقراط صغيرة أضافت لمسة من الأناقة دون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على تسريحة شعر منسدل بتموجات ناعمة، مع فرق جانبي منحها مظهرًا أنثويًا بسيطًا. وجاء المكياج بألوان هادئة أبرزت ملامح وجهها، مع التركيز على العيون واختيار لون شفاه طبيعي يتماشى مع ألوان الإطلالة.

كما أكملت النجمة ظهورها بحقيبة يد صغيرة باللون الداكن، لتضيف تباينًا لونيًا بسيطًا إلى إطلالتها ذات الألوان الهادئة.

هنا شيحة

هنا شيحة وأناقة النجمات على السجادة الحمراء

جاء ظهور هنا شيحة في ختام مهرجان الجونة السينمائي ليعكس توجهًا نحو الفساتين التي تجمع بين التفاصيل الفنية والتصميمات الكلاسيكية الفخمة، مع الاعتماد على التطريزات اللامعة والألوان الهادئة التي تمنح الإطلالة حضورًا لافتًا.

واستطاعت إطلالتها أن تجمع بين الأنوثة والفخامة، بفضل التناغم بين قصة الفستان وتفاصيله المطرزة واختياراتها البسيطة من المجوهرات وتسريحة الشعر والمكياج، لتقدم واحدة من الإطلالات المميزة التي تستحق التوقف عند تفاصيلها في ختام المهرجان.

هنا شيحة إطلالة هنا شيحة ختام مهرجان الجونة مهرجان الجونة إطلالات النجمات إطلالات السجادة الحمراء

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