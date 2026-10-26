مهرجان الدوحة السينمائي يختار نعومي كواسي لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة

أعلن مهرجان الدوحة السينمائي 2026 اختيار المخرجة اليابانية نعومي كواسي رئيسةً للجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، التي تضم خمسة أسماء سينمائية من اليابان وفرنسا وتونس وإيطاليا وفلسطين، لاختيار الأفلام الفائزة من بين 15 عملًا مشاركًا من مختلف أنحاء العالم.

وتضم لجنة التحكيم إلى جانب كواسي، الممثل الفرنسي التونسي آدم بيسا، والمنتجة التونسية درّة بوشوشة، والمخرج الوثائقي الإيطالي جيانفرانكو روزي، والمخرج والفنان الفلسطيني كمال الجعفري، في تشكيلة تجمع خبرات متنوعة في صناعة الأفلام الروائية والوثائقية والإنتاج والتمثيل.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة المهرجان، إن السينما المستقلة تتيح المجال أمام الحكايات الجريئة ووجهات النظر التي لا تحظى بالتمثيل الكافي على الشاشة، مؤكدة أهمية دعم حرية الإبداع وتعزيز الحوار بين الثقافات. وأشارت إلى أن أعضاء لجنة التحكيم يجمعهم الإيمان بقيمة السينما المستقلة ودعم الأصوات السينمائية المتميزة.

نعومي كواسي.. خبرة دولية في السينما

تُعرف المخرجة اليابانية نعومي كواسي بأعمالها التي تمزج بين الأسلوبين الروائي والوثائقي، مع التركيز على التجارب الإنسانية. وحققت حضورًا دوليًا مبكرًا عندما فازت بجائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1997 عن فيلمها «سوزاكو»، لتصبح أصغر مخرجة تحصد الجائزة آنذاك.

وفي عام 2007، نالت الجائزة الكبرى في كان عن فيلم «غابة الحداد»، كما فاز فيلمها «إشعاع» بجائزة لجنة التحكيم المسكونية في المهرجان عام 2017. وعُرض أحدث أفلامها «وهم ياكوشيما» ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان لوكارنو السينمائي عام 2025.

وشاركت كواسي سابقًا في لجان تحكيم مهرجان كان، كما أسست مهرجان نارا السينمائي الدولي، وعملت خبيرة سينمائية ضمن ملتقى قمرة السينمائي التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام عام 2016، حيث قدمت الدعم والإرشاد لصناع أفلام ناشئين.

آدم بيسا.. حضور بين السينما العربية والعالمية

يشارك الممثل آدم بيسا في لجنة التحكيم مستندًا إلى مسيرة سينمائية امتدت بين الإنتاجات الفرنسية والأوروبية والأمريكية. ولفت الأنظار من خلال فيلم «حرقة» للمخرج لطفي ناثان، الذي منحه جائزة أفضل أداء في قسم «نظرة ما» بمهرجان كان السينمائي عام 2022، إلى جانب جائزة أفضل ممثل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

كما شارك في فيلم «ماء العين» للمخرجة مريم جعبر، الذي نافس في مهرجان برلين السينمائي عام 2024، وفيلم «أثر الأشباح» للمخرج جوناثان مييه، الذي نال عنه إشادة وترشيحًا لجائزة سيزار. وفي عام 2026، شارك في فيلم «حكايات متوازية» للمخرج أصغر فرهادي. وكانت مؤسسة الدوحة للأفلام قد دعمت الأفلام الثلاثة «حرقة» و«ماء العين» و«حكايات متوازية».

درّة بوشوشة.. مسيرة في دعم السينما المستقلة

تُعد المنتجة التونسية درّة بوشوشة من الأسماء البارزة في مجال الإنتاج السينمائي العربي، وأسست شركة «نوماديس إيمج» عام 1995، وشاركت في إنتاج أفلام روائية ووثائقية حصدت جوائز واهتمامًا دوليًا، من بينها «الساتان الأحمر» و«نحبك هادي» و«ولدي» و«خلف الجبال» و«سعاد» و«عائشة لا تستطيع الطيران».

وأسهمت بوشوشة في إطلاق مبادرات لدعم المواهب الجديدة، من بينها «سود إكريتور» عام 1997، إلى جانب تنظيم ورش لتطوير المشروعات السينمائية في إفريقيا والعالم العربي. كما تولت إدارة مهرجانات سينمائية إقليمية، وشاركت في لجان تحكيم دولية بمهرجاني برلين والبندقية، وهي عضو في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

جيانفرانكو روزي.. بصمة بارزة في السينما الوثائقية

يمثل المخرج الإيطالي جيانفرانكو روزي أحد أبرز الأسماء في السينما الوثائقية، إذ فاز فيلمه «ساكرو جي آر إيه» بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية عام 2013، ليصبح أول فيلم وثائقي يحصد الجائزة. كما نال فيلمه «نار في البحر»، الذي صُوّر في جزيرة لامبيدوزا، جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عام 2016، إلى جانب جائزة السينما الأوروبية، ورُشح لجائزة الأوسكار.

وعُرض فيلمه «نوتورنو» ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية عام 2020، فيما حصل فيلمه «تحت الغيوم» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان عام 2025. وسبق أن شارك روزي خبيرًا سينمائيًا في ملتقى قمرة السينمائي عام 2018.

كمال الجعفري.. الذاكرة والهوية في السينما الفلسطينية

يستكشف المخرج والفنان الفلسطيني كمال الجعفري في أعماله قضايا الذاكرة والتاريخ والهوية وعلاقة الصورة بالسياق السياسي. ودرس في أكاديمية الفنون الإعلامية بمدينة كولونيا الألمانية، كما عمل بالتدريس في «نيو سكول» بنيويورك والأكاديمية الألمانية للسينما والتلفزيون في برلين، وحصل على زمالة رادكليف بجامعة هارفارد.

وفاز فيلمه «فيلم فدائي» عام 2024 بجائزة لجنة التحكيم في مسابقة الأضواء المتوهجة بمهرجان رؤى الواقع، كما حصد التانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية. وفي عام 2025، نال فيلمه الوثائقي «مع حسن في غزة» جائزة أفضل إنجاز فني في مهرجان الدوحة السينمائي. ودعمت مؤسسة الدوحة للأفلام العملين، إلى جانب دعمها فيلمه الروائي المقبل «بيروت 1931».

وتتولى اللجنة اختيار الأفلام الفائزة في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، التي تضم 15 فيلمًا من العالم العربي وآسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، ضمن برنامج يحتفي بتنوع التجارب السينمائية والموضوعات الإنسانية.